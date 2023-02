Arsenal vände och vann – Jorginho med drömmål

Formstarka Aston Villa behövde inte vänta länge på ledningsmålet. Redan efter fem minuter kontrade hemmalaget och bollen landade hos Ollie Watkins. Anfallaren tog ett par steg, skapade sig en lucka och placerade sedan skottet i bortre gaveln till 1–0.

Arsenal, som kom till matchen med två raka förluster i Premier League, varav en mot rivalen Manchester City, forcerade för ett kvitteringsmål – och drygt tolv minuter senare kom målet.

Den här gången var det Bukayo Saka som pangade dit 1–1.

Kort därefter återtog Villa ledningen genom Philippe Coutinho.

I den andra halvleken var det ett annat Arsenal som kom ut. I den 60:e minuten fick mittfältsmotorn Martin Ødegaard bollen och passade snett inåt bakåt till en fristående Oleksandr Zintjenko. Den ukrainske landslagsstjärnan drog iväg ett skott och 2–2 var ett faktum.

Därefter turades lagen om att bränna den ena målchansen efter den andra och matchen såg länge ut att sluta oavgjort.

Men då klev januaris nyförvärv Jorginho in i handlingarna. I den 93:e minuten fick mittfältaren till en kanonträff utanför straffområdet och via målvakten Emiliano Martínez rygg rullade bollen in i mål till 3–2.

Londonklubben vann sedan matchen med 4–2 och åker hem med tre mycket värdefulla poäng i kampen om Premier League-titeln.