Momentet som kan fälla Sverige i skiathlon – Frida Karlsson: "Kan få fel"

Fakta: Svenska skiathlonlagen Herrar: Calle Halfvarsson, William Poromaa, Jens Burman och Eric Rosjö. Damer: Ebba Andersson, Frida Karlsson, Moa Ilar samt ytterligare en åkare. Den sista platsen går till någon i det svenska sprintlaget – Jonna Sundling, Emma Ribom, Johanna Hagström, Linn Svahn eller Maja Dahlqvist – men vem det blir bestäms först efter torsdagens sprint.

Det går kanske inte att vinna ett VM-guld på ett bra skidbyte. Men det går definitivt att tappa ett på ett dåligt. Ebba Andersson vet.

Inför de kommande skiathlonloppen på VM i Planica – herrarna kör på fredagen, damerna dagen därpå – tittar hon tillbaka på det senaste världsmästerskapet i Oberstdorf 2021.

Då kom Andersson till skidbytet sida vid sida med Therese Johaug. Svenskans byte gick lite för långsamt samtidigt som remmen i den ena staven lossnade, och ut ur stadion var hon fyra sekunder bakom Johaug, som aldrig släppte taget om guldet.

— Jag var lite för ivrig när jag skulle få på mig stavarna, så hela remmen drogs ju ut. Och dessförinnan hade jag gett någon sekund för mycket i själva bytet. Där rann de sekunderna iväg som jag hade behövt för att kunna haka på Therese, säger Andersson.

— Jag har såklart tränat på det vid ett par tillfällen för att undvika att något liknande ska ske som det gjorde i Oberstdorf.

Jämför med skidskyttarna

Sveriges Ebba Andersson, i mitten, strular med sina stavremmar under skidbytet i skiathlonloppet på VM i Oberstdorf. Vid bytet tappade Andersson dyrbara sekunder på Norges Therese Johaug, till vänster, som kunde dra ifrån och vinna guld. Arkivbild.

Ändå verkar själva skidbytet inte vara något som prioriteras på träning. En kontrast mot det svenska skidskyttelandslaget, som ständigt ändrar små, små detaljer för att kapa dyrbara sekunder, tiondelar, hundradelar rentav.

— Det är väl kanske också ett resultat av att det som skidskyttarna gör, det gör de varje tävling och flera gånger per tävling. Vi gör det en gång under ett specifikt lopp, en gång per år, säger Andersson.

Herråkaren William Poromaa tillägger:

— Och man tränar ju på det varje dag egentligen. Jag tar ju av och på de där skidorna mest hela tiden, så nog fan ska jag kunna göra det på en tävling också.

Å andra sidan har det inte gått så bra de gångerna han har försökt. Poromaa har kört två skiathlon, på OS i fjol och på VM för två år sedan. På VM fick han inte på sig sin ena skejtskida ordentligt, och den flög av kort efter bytet.

Speciella stavremmar

Sveriges William Poromaa vid skidbytet i herrarnas skiathlon vid skid-VM i Oberstdorf. Poromaa satte inte på sig skidan ordentligt, varpå den flög av kort efter bytet. Arkivbild.

Men några större förändringar för det viktiga momentet har han trots det inte tillfört.

— Det är väl ”old school” egentligen, det går inte att göra så mycket. Det är väl i så fall om man skulle ha de där skidskytteremmarna eller någonting. Men jag kör som vanligt, säger Poromaa.

Det han syftar på är ett slags handremmar som åkaren kan klicka ur det första paret stavar och sedan klicka på nästa par. För att åtminstone slippa trassel med stavremmarna. Moa Ilar och Eric Rosjö är två åkare som använder sig av det.

— Jag kör mina klickremmar, det är väl det som är lite speciellt. Det ska nog gå bra, jag tycker att det är ett roligt moment. Det är mycket som kan gå fel på ett byte. Men hittills har det inte gjort det, säger Ilar.

— Jag kör samma, så förhoppningsvis sparar man lite tid på att slippa hålla på med handremmarna, säger Rosjö.

Frida Karlsson: "Tysk killes skidor"

Det blir dock första gången han testar remmarna i skarpt läge. Rosjös senaste skiathlonlopp var på JVM – 2018. Lite mer nylig erfarenhet av disciplinen har Frida Karlsson, som blev femma i skiathlon på OS i fjol.

Skiathlon är en av de där distanserna det sällan tävlas i utanför mästerskapet. Den senaste världscuptävlingen avgjordes i januari 2021.

Och Frida Karlsson verkar ha lite att jobba på.

— Jag testade lite skidbyten häromdagen på stadion. Då kom jag ut med en tysk killes skidor, säger Karlsson.

— Jag kom ut från depån och då började Axel Teichmann (tidigare längdstjärna, numera tysk ledare) skrika på mig att jag hade tagit fel skidor. Så det gäller väl att ha koll på sin box bara. Det kommer inte att hända igen.