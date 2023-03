Nobbade Saudimiljoner – tjänar ingenting

Fakta: Svenskarna i veckans tävling Alex Norén (slår ut 13.16, svensk tid, på torsdagen) Ett litet frågetecken finns för dagsformen hos Sverige högst rankade herrgolfare. Har missat kvalgränsen i sina två senaste starter och drog sig ur förra veckans tävling. Som ende svensk är han klar för spel i The Players Championship nästa vecka. Norén kan också se fram emot matchspels-VM i Austin och US Masters på Augusta National senare i vår. David Lingmerth (17.50) Efter några tunga år verkar Lingmerth ha hittat tillbaka till det spel som gjorde honom till en vinnare på PGA-touren 2015. Lingmerth delade tiondeplatsen förra veckan och fick cirka 2,3 miljoner kronor för den insatsen. Det var hans tredje topp tio-placering på de åtta senaste starterna på PGA-touren. Ludvig Åberg (19.34) Blev förra året förste svenske herrspelare någonsin att rankas som världens bästa amatör. Nu tvåa på samma rankning. Fick spela en Europatourtävling i Dubai tidigare i år och delade då ledningen efter 65 slag på första rundan, men tappade sedan rejält till en slutlig 70:e plats.

Av världens 20 högst rankade spelare saknas bara LIV-avhopparen Cameron Smith i veckans PGA-tourtävling Arnold Palmer Invitational. Samtidigt får Ludvig Åberg som enda amatör chansen att testa sitt kunnande mot golfens "crème de la crème".

När TT pratar med skåningen har han precis käkat lunch i klubbhuset på Bay Hill i Orlando, Florida. Sedan väntar ytterligare nio hål för att vässa formen inför torsdagens inledande runda.

— Det är jättekul att vara här och en häftig atmosfär, allt runtomkring är så mycket roligare om man jämför med en collegetävling. Jag är supertaggad inför veckan och hoppas spela lite bra golf.

PGA-touren nästa?

Under åren som student på Texas Tech University i Lubbock har Ludvig Åberg varit en garant för just bra golf. Bra spel med drivern, mental kyla och en förmåga att älska de avgörande ögonblicken är några av förklaringarna till att han just nu toppar collegerankningen i USA. Den som avslutar vårterminen som etta får numera spelrättigheter på PGA-touren resten av säsongen, så i bästa fall kan det vara Åbergs arbetsplats från och med juni. Slutar han rankningen på plats två–fem väntar i stället spel på undertouren Korn Ferry.

Hur som helst blir han proffs i sommar.

— Den möjligheten som har öppnats i och med den här rankningen är fantastisk, förhoppningsvis kan jag ta del av den. College är ju roligt men jag suktar lite efter nya utmaningar, säger Åberg.

Veckans utmaning liknar inget han har varit med om tidigare. Visst, han har fått spela ett par gånger på både PGA-touren och Europatouren tidigare, men inte i startfält av lika hög klass som nu. Särskilt "starstruck" blir han ändå inte av den ovana omgivningen.

— Det är klart att det är coolt att se Rory eller Rahm stå på rangen och så här. Men de är ju människor de också, de råkar bara vara väldigt duktiga på golf. Och det är lite det jag siktar på att bli också.

Nobbade LIV

Åberg har tidigare berättat för SVT att han tackade nej till 2,5 miljoner dollar (runt 26 miljoner kronor) när den saudisponsrade LIV-touren försökte locka honom till sig med ett tvåårskontrakt.

Den här veckan går han också lottlös, eftersom amatörer inte kan ta emot prispengar. Samtidigt tävlar konkurrenterna om smått otroliga summor. Den som står som vinnare på söndag kväll får en check på 3,6 miljoner dollar (drygt 37 miljoner kronor) och det räcker att sluta på en i sammanhanget blygsam 37:e plats för att få 99 000 dollar, det vill säga mer än en miljon svenska kronor.

— För min personliga del är det inte det som lockar, utan jag tycker det är kul att spela tävlingar och vinna. Men absolut, det är mycket pengar i golf, konstaterar Åberg.

Kommer han bara i närheten av sina framtidsmål har han snart tjänat in de där LIV-pengarna som han tackade nej till i fjol.

— Målet är absolut att vinna majors. Det är ju de tävlingarna som man vill spela och vara bra i, så det vore dumt att inte säga att målet är att vinna där och få lyfta de tunga troféerna.