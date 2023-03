Timrå vann rysaren – domaren i fokus

Timrå fick en blytung start i matchserien med två raka förluster. Sen vann Timrå på bortais, men åkte på en ny förlust i torsdags hemma i Medelpad. Så på lördagseftermiddagen hade Örebro möjlighet att slå in matchbollen i en fullsatt Behrn arena – men gästerna steppade alltså upp och reducerade till 3–2 i kvartsfinalserien där det är först till fyra segrar som gäller.

Bortalaget fick en drömstart efter åtta minuter när Emil Pettersson gjorde första målet genom att stöta in pucken via målvakten Jhonas Enroths rygg i powerplay.

— Jag såg att det var folk framför mål och smyger in den vid sidan. Jag såg att målvakten stod långt ut och la in pucken mot honom, sade Emil Pettersson till C More efter första perioden.

Bröt måltorkan

Men efter 14 minuter kvitterade Emil Larsson i öppen bur efter vackert klapp-klapp-spel – också det i powerplay. Extra skönt för Örebros forwardsstjärna som bröt måltorkan med sitt första slutspelsmål.

Efter drygt halva matchen skickade Örebrobacken Filip Berglund upp 2–1 i krysset förbi duktige målvakten Jacob Johansson i spel fem mot fyra. Detta efter att Örebros Mathias Bromé fixat en utvisning då han gick omkull i kamp med Joonas Lyytinen. Reprisen visade dock att det kan ha varit en filmning av Bromé, något som upprörde de tillresta bortasupportrarna och tränaren Ante Karlsson som kastade en vattenflaska i ren frustration.

Bromé: "Drar mig i brallan"

Men Mathias Bromé själv var av en annan uppfattning:

— Han drar ju mig i brallan när jag ska trycka i från mitt skär. Då tappar man fästet och jag vet inte vad jag ska göra annorlunda, sade Bromé i C More efter andra perioden.

Domarna hamnade ganska omgående i fokus igen i tredje perioden i samband med att kapten Anton Lander kvitterade när han petade in en retur, också det i powerplay. Den här gången var det Örebrolägret som blev upprörd då man ville ha en offside-avblåsning i momentet innan.

Drygt två minuter in i fjärde perioden skickade Joonas Lyytinen iväg ett backskott direkt efter tekning som betydde 3–2. Och kvartsfinalserien lever därmed vidare, med nästa match i NHC arena i Medelpad på måndag.