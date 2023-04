Reinfeldt: "Vet vad spelarna tycker"

I tisdagskvällens landskamp mellan Sverige och Norge satt den omtalade "One Love"-bindeln runt armen på svenska lagkaptenen Magdalena Eriksson.

Men hur det blir i den svenska VM-premiären om drygt 100 dagar återstår att se.

Fifa förbjöd den regnbågsfärgade bindeln under herrarnas VM och mycket talar för att det blir så i damernas VM i Australien och Nya Zeeland också.

Gula kort?

Enligt landslagsveteranen Caroline Seger är det dock inte säkert att hotet om gula kort eller avstängningar räcker för att hålla bindeln borta.

— Ni känner oss som landslag och som individer och vet vad vi står för och vad vi har kämpat för under årens gång. Sedan vad det leder till, hur det kommer se ut på VM, det kan vi bara spekulera om just nu. Jag hoppas att vi slipper gå dit. Men skulle vi gå dit så blir det en diskussionsfråga för oss som lag, sade hon tidigare under landslagssamlingen.

"Inte motparten"

Fotbollsförbundets nyvalda ordförande Fredrik Reinfeldt vill dock inte uttala sig om huruvida det vore värt ett gult kort på en spelare att trotsa Fifas eventuella nej till armbindeln.

— Det är inte vi som är motparten, utan det är Fifa som är regelsättande. Det handlar om vilka regler som meddelas från Fifas sida och vad det får för konsekvenser, men där är vi inte än.

Att frågan är viktig finns dock ingen tvekan om, poängterar han.

— Det finns inget motsatsförhållande mellan damlandslaget och fotbollsförbundet, säger Fredrik Reinfeldt.

— Vi vet vad damlandslaget tycker och ska naturligtvis se om det finns en möjlighet att påverka.