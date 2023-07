Protester på DL-galan: "Ingen arrangörsmiss"

När häcklöparna kom in på upploppet tog sig ett flertal personer in på löparbanorna. Väl där satte sig miljöaktivisterna ner på knä och vecklade ut banderoller. Därefter sprang flera löpare rakt in i de band som demonstranterna höll ihop banderollerna med.

Vilket fick flera av dem att ilskna till efter loppet.

— Det är tillåtet att protestera för vilken sak som helst, det är demokrati och allt det där, men ... så ska man verkligen inte göra, sade världsstjärnan Karsten Warholm till NRK.

"Inga våldsverkare"

DL-galans tävlingschef Jan Kowalski är glad att ingen idrottare skadades, men påpekar att demonstranterna agerade fredligt.

— Till syvende och sist är det här är inga våldsverkare, de vill höras och synas. Vi kan konstatera att ingen aktiv skadades, då hade det varit mer allvarligt. Men att totalt skydda är omöjligt. Vi var inte tillräckliga för att stoppa det de gjorde, men vi får se vad mer vi kan göra till nästa år, säger han till TT dagen efter protesterna.

Enligt tävlingschefen kan arrangören inte ta på sig fullt ansvar för det som inträffade – eller vad som kunnat hända till följd av demonstrationen.

— Det är samma som fotgängare i trafiken. Om någon vill ställa sig framför en bil och sedan blir överkörd, det kan inte en bilist ta ansvar för – mer än att vara uppmärksam och göra det man kan.

— Vi har tydliga regler för vad man får och inte för göra. Och man får absolut inte beträda löparbanorna. Vi kan ju inte göra mer än att räkna med att människor i vårt samhälle håller sig inom lagens gränser – det gjorde de inte i går. Det var olagliga handlingar, det är tråkigt att konstatera att de inte vill följa våra lagar i Sverige.

"Tror de har förståelse"

Kowalski är dock inte orolig över att Diamond League-tävlingarnas framtid i Stockholm påverkats av händelsen.

— Jag tror inte att enkom det här gör att vi kastas ut från Diamond League. Jag tror att de har förståelse för att vi som arrangör jobbar för att ha bra tävlingar.

Härnäst väntar således en utredning av demonstrationerna och en analys av vad som kan göras för att förbättra säkerheten under Diamond League-tävlingarna i Stockholm nästa år.

— Vi får analysera läget och titta på hur det hände, vilka det var och var på läktaren de satt. Sedan får vi göra en konsekvensanalys och se vad vi kan göra mer för att försöka stävja den här typen av aktioner.