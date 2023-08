Succéstarten på San Siro – dubbel svensk ledning

Fakta: Så avgörs EM Torsdag 31 augusti: Första finalomgången i lag och andra omgången individuellt. Fredag 1 september: Andra och avgörande finalomgången i lag och tredje omgången individuellt. De tio bästa lagen gör upp upp medaljerna. Söndag 3 september: Individuell final, avgörs i två rundor med eventuell omhoppning. De 25 bästa hoppar i den första rundan, de tolv bästa i den andra.

VM-guldmedaljören i lag från Herning förra sommaren red felfritt och klockades för 71,98 sekunder. Ingen av de övriga 84 ryttarna på Ippodromo i Milano kunde matcha den prestationen i tidshoppningen.

Fredricson är på EM fast besluten att ta en individuell medalj – och allra helst guldet.

I den inledande klassen visade han och Markan "Cosmo" Cosmopolit vilket ekipage övriga ska slå.

— Det blev väldigt bra, men om det här hade varit slalom hade det här varit den första mellantiden. Och där lyser det grönt. Det är några mellantider kvar och så målgången.

"Får inte ropa hej"

— Man får inte ropa för mycket hej, men "so far, so good". Nu får de se upp för Fredricson.

Segern i klassen räckte dock för att Du gamla du fria skulle spelas under prisutdelningen. Och för jobbet fick han 12 500 euro – i ursvaga svenska kronor räknat någonstans runt 150 000.

Rolf-Göran Bengtsson på Zuccero. Den felfria rundan bidrog till att Sverige leder lagtävlingen.

Nu stannade inte den svenska framgången vid Fredricson. Wilma Hellström visade iskalla nerver när hon inledde med en felfri runda på Cicci och kom tolva. Rolf-Göran Bengtsson följde upp med samma bedrift med Zuccero och slutade sjua.

Sist ut var Henrik von Eckermann, som fick ett nesligt nedslag med Iliana, men tiden var så pass god att han lade sig på sjätte plats individuellt och bidrog till laginsatsen.

Leder före Schweiz

Placeringarna 1-6-7-12 innebär svensk ledning inför de avslutande två lagomgångarna på torsdag och fredag.

Sverige toppar på 1,51 fel, före Schweiz på 1,92 och Tyskland på 5,31.

— Jag vet att jag är med och vi vet att laget är med. Det känns som en väldigt bra start. Nu ska vi bara hålla ihop det, säger Jens Fredricson.

Wilma Hellström på Cicci.

Wilma Hellström kan se tillbaka på en stark EM-debut:

— Vi hade planen att inte rida fullt ut utan hålla det så tajt som möjligt utan att ta för stora risker. Det höll sig enligt planen. Hon kändes väldigt bra. Jätteskönt, så klart. Det är alltid skönt när man kan sköta sig när man är i laget, säger hon.

Rolf-Göran Bengtsson fick jobba när Zuccero satte full fart. Styra, ställa och ge den något vådliga färden en lyckad ankomst vid mållinjen. Det gjorde han på sedvanligt skickligt manér.

Han talade varmt om sin elvaårige hingst.

— Han har de komponenterna vi måste ha hos en riktigt, riktigt bra häst. Han är modig, han är försiktig, han är lätt att rida. Det enda negativa är att han inte har så mycket rutin för såna här stora saker, men det kan man bara få genom att vara med.

Snabb världsetta

von Eckermann hade snuvat Fredricson på ledningen individuellt om han ridit felfritt, men en bom föll tidigt.

Sexa och med 0,70 fel är han ändå i allra högsta grad med i kampen om medaljerna.

— Jag kan inte säga varför nedslaget kom, kanske kom jag för nära. Annars var allt enligt plan. Hade jag haft en "nolla" hade det sett väldigt bra ut, men vi är fortfarande med. Det är mycket kvar, säger världsettan.

Schweizaren Martin Fuchs skuggar Jens Fredricson, trea individuellt är tysken Philipp Weishaupt.

Petronella Andersson, som enbart rider individuellt, hade två nedslag och ligger 45:a.