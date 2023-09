Oavgjort för Tottenham – trots Romeros dubbla miss

Sju gula kort och fyra mål, varav ett självmål och ett straffmål. Publiken på Emirates Stadium fick sig ett fartfyllt Londonderby mellan Arsenal och Tottenham under söndagen.

Inledningsvis var det gästerna Tottenham som tog kommandot. Redan i den fjärde minuten fick Heung-Min Son in bollen i nät, men anfallaren var tydligt offside och målet dömdes snabbt bort.

Efter gästernas starka inledning växlade Arsenal upp och i den 26:e matchminuten skulle man få utdelning.

Bukayo Saka skickade in bollen i straffområdet och via Tottenhams Cristian Romero gick den rakt in i mål.

Men precis innan halvtid skulle Tottenham kvittera efter att James Maddison rundat Saka och slagit in bollen till Son som via stolpen kvitterade till 1–1.

I den andra halvleken skulle Romero ställa till det på nytt för gästerna när han "räddade" Ben Whites skott på mål med armen. Arsenal tilldelades straff och Saka kunde utan vidare problem ge hemmalaget ledningen igen.

Men Tottenham var snabba med att svara och minuten senare var det dags för Son att kvittera på nytt.

Derbyt fortsatte att svänga men inget av lagen lyckades att peta in ett ledningsmål. Matchen slutade 2–2.