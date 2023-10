Allsvenska spelarlöner 2023: Han tjänar överlägset mest i Varbergs BoIS

Nyheter24 har tittat närmare på lönelistan på den allsvenska klubben Varbergs BoIS för att ta reda på vem som toppar lagets lönelista.

I topp hittar vi Oliver Stanisic med en årsinkomst på hela 1 248 200 kronor. Därefter kommer Joakim Lindner med en årslön på 815 100 kronor. Trea på listan är Hampus Zackrisson som har en årsinkomst på 687 400 kronor.

Spelarna i Varbergs BoIS – här är deras löner

Oliver Stanisic: 1 248 200 kronor

Joakim Lindner: 815 100 kronor

Hampus Zackrisson: 687 400 kronor

Óskar Sverrisson: 677 100 kronor

Fredrik Andersson: 615 300 kronor

Stojan Lukic: 595 700 kronor



Jon Birkefeldt: 537 900 kronor

Robin Tranberg: 522 500 kronor



Anton Liljenbäck: 515 300 kronor



Gideon Mensah: 508 300 kronor



Niklas Dahlström: 433 300 kronor

Oliver Alfonsi: 378 700 kronor

Ismet Lushaku: 379 900 kronor

Adnan Maric: 361 500 kronor



Victor Karlsson: 337 800 kronor

Oliver Silverholt: 302 100 kronor



Filipe Sissé: 266 600 kronor

Dion Krasniqi: 174 000 kronor

Maxime Sainte: 120 200 kronor



Viktor Dryselius: 114 000 kronor

Vilmer Rönnberg: 79 700 kronor

Jacob Redenfors: 38 000 kronor

David Bendrick: 17 600 kronor

Gustav Bendrik: 17 300 kronor



Leo Frigell Jansson: 0 kronor

Diego Alfonsi: 0 kronor



Måns Andersson: 0 kronor

Marcly Tshikupe: 0 kronor

Vinícius Nogueira: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



Yassine El Ouatki: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



David Olsson: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



Kristoffer Hoven: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



Mads Borchers: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Albin Berggren: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år, 2022. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till Skatteverket vilket innebär att vissa uppgifter saknas. Några spelare kan även ha tillhört en annan allsvensk klubb under 2022 och därav fått sin inkomst, eller delar av den, därifrån.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen inte är helt färdigbehandlad av Skatteverket

Spelaren är under 18 år eller helt utan inkomst

Inte bosatt i Sverige under 2022

