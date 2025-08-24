Nu är han idrottens sjunde dollarmiljardär

En framgångsrik karriär, krönt av ett antal framgångsrika investeringar, har placerat tennisstjärnan Roger Federer på två exklusiva listor – i sällskap av bland andra Michael Jordan och Tiger Woods.

Roger Federer spelade under sin karriär in över 130 miljoner dollar. Till det kom över en miljard dollar i sponsoravtal och olika affärssamarbeten.

Nu, tre år efter att han till slut lade racketen på hyllan, beräknas hans förmögenhet till 1,1 miljarder dollar (ungefär 10,5 miljarder kronor), rapporterar Forbes. Mycket tack vare en framgångsrik investering i det schweiziska sko- och klädföretaget On.

Med sin karriär och sin förmögenhet slår sig Federer in på två mycket exklusiva listor – den över idrottsstjärnor med miljard i förmögenhet och den över idrottsstjärnor som tjänat över en miljard under sin aktiva karriär.

På karriärlistan har han sällskap av basketstjärnan LeBron James, golfarna Tiger Woods och Phil Mickelson, fotbollsspelarna Cristiano Ronaldo och Lionel Messi samt boxaren Floyd Mayweather.