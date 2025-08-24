Nyheter24
Sport /LeBron James

Nu är han idrottens sjunde dollarmiljardär

Publicerad: 24 aug. 2025, kl. 10:06
Uppdaterad: 24 aug. 2025, kl. 15:39
Dollarmiljardär
Vem handlar det om? Foto: Richard Shotwell/AP/TT

En framgångsrik karriär, krönt av ett antal framgångsrika investeringar, har placerat tennisstjärnan Roger Federer på två exklusiva listor – i sällskap av bland andra Michael Jordan och Tiger Woods.

Ämnen:

LeBron James, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods

Roger Federer spelade under sin karriär in över 130 miljoner dollar. Till det kom över en miljard dollar i sponsoravtal och olika affärssamarbeten.

Nu, tre år efter att han till slut lade racketen på hyllan, beräknas hans förmögenhet till 1,1 miljarder dollar (ungefär 10,5 miljarder kronor), rapporterar Forbes. Mycket tack vare en framgångsrik investering i det schweiziska sko- och klädföretaget On.

Med sin karriär och sin förmögenhet slår sig Federer in på två mycket exklusiva listor – den över idrottsstjärnor med miljard i förmögenhet och den över idrottsstjärnor som tjänat över en miljard under sin aktiva karriär.

På karriärlistan har han sällskap av basketstjärnan LeBron James, golfarna Tiger Woods och Phil Mickelson, fotbollsspelarna Cristiano Ronaldo och Lionel Messi samt boxaren Floyd Mayweather.

På förmögenhetslistan står han tillsammans med basketgiganterna Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James och Junior Bridgeman, golfstjärnan Tiger Woods, samt den rumänske tennisspelaren Ion Tiriac som efter sin karriär på 1970-talet blev framgångsrik affärsman i det nyöppnade Rumänien, med ägande i bland annat banker, försäkringsbolag, biltillverkare och flygbolag.

