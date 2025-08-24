Nu är han idrottens sjunde dollarmiljardär

Roger Federer spelade under sin karriär in över 130 miljoner dollar. Till det kom över en miljard dollar i sponsoravtal och olika affärssamarbeten.
Nu, tre år efter att han till slut lade racketen på hyllan, beräknas hans förmögenhet till 1,1 miljarder dollar (ungefär 10,5 miljarder kronor), rapporterar Forbes. Mycket tack vare en framgångsrik investering i det schweiziska sko- och klädföretaget On.
Med sin karriär och sin förmögenhet slår sig Federer in på två mycket exklusiva listor – den över idrottsstjärnor med miljard i förmögenhet och den över idrottsstjärnor som tjänat över en miljard under sin aktiva karriär.
På karriärlistan har han sällskap av basketstjärnan LeBron James, golfarna Tiger Woods och Phil Mickelson, fotbollsspelarna Cristiano Ronaldo och Lionel Messi samt boxaren Floyd Mayweather.
På förmögenhetslistan står han tillsammans med basketgiganterna Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James och Junior Bridgeman, golfstjärnan Tiger Woods, samt den rumänske tennisspelaren Ion Tiriac som efter sin karriär på 1970-talet blev framgångsrik affärsman i det nyöppnade Rumänien, med ägande i bland annat banker, försäkringsbolag, biltillverkare och flygbolag.