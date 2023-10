Lugnande besked: Ilestedt tillbaka i träning

Mittbacken Amanda Ilestedt, som gjorde succé under VM i somras, är tillbaka i träning med laget efter att ha haft en skadekänning som hon rehabiliterat under under veckan. Det rapporterar Radiosporten.

Linda Sembrant bildade mittbackspar med Magdalena Eriksson i fredagens match mot Schweiz, som Sverige vann med 1–0. En hel och frisk Ilestedt tar sannolikt tillbaka platsen bredvid Eriksson.

Matchen mot Italien spelas i Malmö på tisdag.