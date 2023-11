Succékapten slutar av personliga skäl

Inför EM tidigare i år lämnade Hakala landslaget av personliga skäl. Assisterande tränaren Jukka Lehtonen tog då tillfälligt över som förbundskapten.

Nu meddelar förbundet att kontraktet, på Hakalas begäran, har avslutats.

"Under Lauris ledning har damlandslaget under de senaste två säsongerna överträffat de sportsliga förväntningarna. Vi är oerhört stolta över prestationerna som han har varit med att skapa och är samtidigt ledsna över att inte kunna fortsätta tillsammans. Men det finns saker som är viktigare i livet och vi önskar Lauri all lycka", säger Dahl.

Förbundet skriver att arbetet med att rekrytera en ny förbundskapten är i gång.

Hakala tog över landslaget i mars 2022 och under hans ledning vann Sverige bland annat Silver League och blev tvåa i Golden League.