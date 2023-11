Åberg hyllas efter segern: "Finns inga gränser"

På mindre än ett halvår som proffs har Ludvig Åberg redan uträttat mer än vad många drömmer om att göra under en hel karriär.

Den 24-åriga golfsensationen från Eslöv bockade av första segern på Europatouren i Schweiz i september, han var med i Europas vinnande Ryder Cup-lag i oktober, och efter söndagens triumf på den amerikanska östkusten i Georgia kan han också titulera sig vinnare på PGA-touren.

"Alla som har varit uppmärksamma har kunnat se Ludvigs obegränsade potential. Han visade det i Crans och nu igen genom att dominera i Sea Island den här veckan", skriver Luke Donald.

Engelsmannen konstaterar att "the sky is the limit" för Åberg, och samma ord använder Mackenzie Hughes. Kanadensaren gjorde sitt bästa för att hota svensken om segern i Georgia, men fick nöja sig med en andraplats trots att han slutade tävlingen hela 25 slag under par.

— Han (Åberg) har hela paketet. Har ett bra uppträdande och blir inte för uppåt eller nedåt. Jag är säker på att vi kommer se mycket av honom under de närmaste åren, säger Hughes till PGA-touren.

PGA-tourrekord

Ludvig Åbergs starka psyke har visat sig i båda segrarna som proffs. Vid segern i Schweiz kopplade han iskallt segergreppet med fyra raka birdies i slutet av sista rundan. Nu stod han för två mäkta imponerande 61-rundor (par 70) under helgen – och avslutade med två birdies för att sluta tävlingen på 29 slag under par.

122 slag på de två sista rundorna är ett nytt PGA-tourrekord. Segerresultatet, 253 slag, är ett tangerat rekord. Och detta gjort av en spelare som bara har spelat 14 tävlingar som proffs.

På PGA-tourens hemsida hyllas också Ludvig Åbergs rena, vägvinnande sving.

"Om artificiell intelligens skulle ta fram den ideala golfsvingen skulle det bli något som liknar Åbergs", skriver sajtens chefredaktör Sean Martin.

"Robotaktig"

Tourveteranen och tidigare majorvinnaren Stewart Cink håller med:

— Han ser lite robotaktig ut, och det menar jag på ett bra sätt. Och han har uppenbarligen ett väldigt starkt självförtroende och mod tillsammans med det. Det är vad som ibland saknas hos sådana som inte blir riktigt stora.

Själv säger Åberg, vars raska klättring på världsrankningen nu har nått plats 32:

— Hela grejen med att vinna en tävling, jag har förälskat mig i det. Det är någonting väldigt konstigt och speciellt med det. Man vill bara göra det igen och igen och igen.

Golfstatistik-oraklet Nosferatu konstaterar på X att Åberg på sina 54 rundor hittills som proffs har en snittscore på 67,39. Motsvarande siffra för Tiger Woods (som visserligen blev proffs redan vid 20 års ålder) var 68,81.

Om Ludvig Åberg ska kunna jämföras med Tiger Woods även om sisådär 20 år finns trots allt en hel del jobb kvar att göra.

Woods tog sin 15:e majortitel när han vann US Masters på Augusta National 2019.

Åberg har inte ens spelat en major än, men i och med helgens seger har han i alla fall säkrat spel på Augusta i april nästa år.

En majordebut som utan tvekan kommer dra till sig golfvärldens blickar.