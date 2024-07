Antisex-sängarna återanvänds i OS 2024: "En klimatfråga"

OS närmar sig i franska huvudstaden Paris och förberedelserna inför mästerskapet har kommit en bra bit på vägen. Man har bland annat byggt upp arenor för alla möjliga olika sporter. Här ser ni arenan som de har byggt upp för beachvolley, med en hyfsad utsikt.

Återanvänder sängarna från OS i Tokyo

Det var en stor snackis när det kom uppgifter om "antisex-sängar" inför OS i Tokyo 2021. Då var man mitt uppe i en pandemi och anledningen till sängarna ska då ha varit att minska smittspridningen. Nu återanvänder man de omtalade sängarna i sommarens OS i Paris.

Det har under ofta vittnats om ett glatt och aktivt sexliv under Olympiska spelen. Bland annat amerikanska fotbollsmålvaktenhar pratat med ESPN om just detta. Hon säger att hon uppskattar att cirka 70-75% av atleterna ägnar sig åt att ha sex.

"En klimatfråga"

I Tokyo handlade det om smittspridning och i Paris handlar det om klimatet. Det menar OS klimatansvariga Georgina Grenon som har pratat med franska AFP.

Sängen är gjord av kartong och är till för att endast hålla för en person. I en video på Instagram visar Brittiska simhopparen Tom Daley upp sängen, och baserat på hans video så ska sängen trots allt tåla en hel del.