Paul mot Tyson – hundratals miljoner på spel

+ När går matchen?

Natten mellan fredag och lördag. Huvudmatchen mellan Paul och Tyson tros börja någon gång mellan klockan 04 och 05. Exakt starttid beror till exempel på hur lång tid de tidigare matcherna på galan tar.

Egentligen skulle matchen ha ägt rum i somras, men flyttades på grund av att Tyson fått akuta hälsoproblem.

+ Var?

I AT&T Stadium i Arlington i Texas.

+ Hur ser man den?

På Netflix – det är första gången som streamingjätten sänder en livefajt.

+ Förutsättningar för fajten?

Matchen räknas som en proffsmatch där resultaten kommer att räknas in i deras tidigare matcher. Fajten är inte tolv treminutersronder som brukar vara normen för proffsmatcher. Det kommer i stället vara åtta tvåminutersronder. Paul och Tyson kommer också ha mer vadderade handskar än man vanligtvis har.

LÄS MER: Jake Paul vs Mike Tyson: Regler och svensk tid för matchen

MISSA INTE: Allt om Mike Tyson: Barn, fru, tatueringar och dotterns död

Jake Paul förbereder sig inför mötet med Mike Tyson.

+ Hur många väntas titta?

Det väntas bli den mest sedda boxningsmatchen i historien. Arenan, som till vardags huserar NFL-laget Dallas Cowboys, rymmer 80 000 åskådare, med ståplatser förväntas den kunna rymma uppemot 100 000 personer. Därtill räknas också att hundratals miljoner tv-tittare kommer att följa matchen hemifrån.

+ Vilka pengar handlar det om?

Jake Paul har varit öppen med att han kommer att tjäna 40 miljoner dollar (drygt 440 miljoner kronor) på fajten.

Flera medier har rapporterat om att Tyson kommer att tjäna ungefär hälften, alltså drygt 20 miljoner dollar (drygt 220 miljoner kronor).

Dock räknas eventuella bonusar inte in i denna summa.

"Iron Mike" Tyson har vunnit 50 matcher och förlorat sex under sin tid som proffsboxare.

+ Vad kostar biljetter till matchen?

De billigaste biljetterna har sålts för omkring 1 500 kronor i andra hand.

Vill man sitta på första raden får man däremot punga ut betydligt mycket mer pengar. En sådan biljett ska enligt Forbes kosta omkring 650 000 kronor, och det dyraste VIP-paketet uppges kosta omkring 21 miljoner kronor.

+ Hur kommer det gå?

Flera boxare och experter har varit öppna i medier med att de tror att de kortare tiderna på ronderna gynnar Tyson på grund av hans ålder och uthållighet.

— Om Mike Tyson träffar någon, jag bryr mig inte om han är 90, så kommer han knocka dem. Han är "Iron Mike" Tyson, "the baddest man on the planet", säger den tidigare flerfaldiga tungviktsvärldsmästaren Tyson Fury till programmet MMA Hour.

De flesta spelbolagen håller dock Paul som favorit.