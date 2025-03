Tobias Karlsson ålder – hur gammal är han?

Tobias Karlsson föddes den 4 juni 1981. Det betyder att han fyller 44 år under sommaren 2025.

Tobias Karlsson längd – hur lång är han?

Vilka klubbar har Tobias Karlsson spelat för?

Under karriären har Tobias Karlsson, vars moderklubb var Hästö IF, spelat för SG Flensburg-Handewitt, Stavanger Håndball, Hammarby IF, THW Kiel och HSG Nordhorn, enligt Handbollslandslaget.se.