Sport /Sverige

Pelle Larsson och Simon Birgander missar match i basket-EM

Publicerad: 29 aug. 2025, kl. 10:48
Uppdaterad: 29 aug. 2025, kl. 13:02
Pelle Larsson under torsdagens träning. Foto: Jessica Gow / TT

Sverige har drabbats av två tunga avbräck inför dagens match mot Tyskland i basket-EM. Både Pelle Larsson och Simon Birgander är sjuka och missar matchen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Sverige, basket

Basketlandslaget kom med beskedet med mindre än två timmar till uppkast i lagets andra EM-match i Tammerfors.

EM: Därför spelar inte Pelle Larsson och Simon Birgander mot Tyskland

”Simon och Pelle har båda uppvisat sjukdomssymptom som inte tillåter spel i dag. Därav har vi valt att hålla dem utanför dagens trupp”, säger landslagsläkaren Houman Ebrahimi i ett uttalande.

Både Pelle Larsson, truppens enda NBA-spelare, och Simon Birgander var med i startfemman när Sverige förlorade knappt mot Finland i onsdagens premiär.

Nu får Blågult hålla tummarna för ett snabbt tillfrisknande. Efter mötet med Tyskland – regerande världsmästare och klar favorit – väntar nästa match redan på lördagseftermiddagen, mot Storbritannien.

Matchen mot Tyskland inleds klockan 12.30.

