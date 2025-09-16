Nyheter24
Allt om Johanna Dahlén: Partner, barn, syskon och Ulf Dahlén

Publicerad: 16 sep. 2025, kl. 18:56
Ulf Dahlén i Tre Kronor och Johanna Dahlén.
SVT-experten är dotter till Tre Kronor-legendaren Ulf Dahlén. Foto: Dusan Vranic/AP/TT & SVT

Nyheter24 har tagit reda på allt som efterfrågas om journalisten Johanna Dahlén, som har både en bror och far som gjort stora avtryck i svensk ishockey.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Sport, ishockey, Tre Kronor, SVT

Johanna Dahlén ålder – hur gammal är hon?

Journalisten Johanna Dahlén föddes den 22 juli 1995. Det betyder att hon fyller 31 år under sommaren 2026.

Johanna Dahlén längd – hur lång är hon? 

2024 delade Dahlén ett inlägg på X där hon förkunnade att hon är 183 centimeter lång. 

Har Johanna Dahlén pojkvän eller make?

Av bilder på Dahléns sociala medier att döma har hon en realtion.

Johanna Dahlén familj – har hon barn?

Huruvida Johanna Dahlén har barn är inte känt i dagsläget.

Johanna Dahlén. Foto: SVT
Johanna Dahlén. Foto: SVT

Johanna Dahlén syskon – är hennes bror Jonathan Dahlén?

Ja, Johanna Dahlén har en lillebror vid namn Jonathan Dahlén, något Östersunds-Posten redogjort för.

Vem är då Jonathan Dahlén? Jo, han är elitishockeyspelare och tillhör Timrå IK i SHL. 

2016 draftades han som nummer 42 totalt av Ottawa Senators i NHL.

Jonathan Dahlén har spelat en säsong i NHL, 2012-2022 fast då i San Jose Sharks, enligt Elite Prospects.

När han spelade i NHL berättade storasyster Johanna om hur familjen sluter upp och ser matcherna, som sänds på nätterna svensk tid.

– Mamma och pappa är uppe och kollar alla Jonathans matcher, jag ser också en del. Det har blivit att alla är väldigt intresserade, men sedan kan vi komma till en punkt där vi bara: nu räcker det med hockeysnack, nu pratar vi om något annat. Det blir faktiskt en hel del annat också, sa hon till ÖP 2022. 

Foto: Pär Bäckström/TT
Foto: Pär Bäckström/TT

Johanna Dahlén föräldrar – är hennes pappa Ulf Dahlén?

Johanna Dahléns föräldrar heter Maria och Ulf. 

Pappa Ulf Dahlén har spelat flera säsonger i världens bästa hockeyliga, NHL. Mellan 1987 och 2003 spelade han i New York Rangers, Dallas Stars, San Jose Sharks, Chicago Blackhawks och Washington Capitals. Han är dessutom invald i svensk ishockey Hall of Fame.

Pappa Ulf spelade också OS med Tre Kronor. Här mot Finland i OS 1998 i Nagano. Foto: Anders Wiklund/FLT-PICA
Pappa Ulf spelade också OS med Tre Kronor. Här mot Finland i OS 1998 i Nagano. Foto: Anders Wiklund/FLT-PICA

Med Tre Kronor vann han följande, enligt Elite Prospects

  • 1 VM-guld
  • 1 VM-silver
  • 1 VM-brons
– Jag är så uppväxt i en ishall som man kan bli. Det var väl där allting växte in till att hockeyn nästan blev det enda jag kunde tänka mig att jobba med. Det har alltid varit så, har Johanna sagt om familjens enorma hockeyintresse till ÖP.

Ulf Dahlén firar ett mål lagkamraten i Tre Kronor, Mats Sundin. Foto: Stella Pictures
Ulf Dahlén firar ett mål lagkamraten i Tre Kronor, Mats Sundin. Foto: Stella Pictures

För Expressen har Ulf själv berättat att åren 1997 och 1998 var intensiva och händelserika för familjen Dahlén. Johanna föddes och därefter Jonathan, samtidigt som pappa Ulf spelade för HV71 i dåvarande Elitserien (dagens SHL). 

Han var i sådan form att han förärades med Guldpucken. Våren 1998 var han dessutom en nyckelspelare i ett av historiens bästa upplagor av Tre Kronor, med bland andra Peter Forsberg, Mats SundinTommy Salo, Jonas Bergqvist, Mikael Renberg och Jörgen Jönsson - ett lag som också vann VM-guld i Zürich.

– Efter det bestämde jag mig för att sluta med hockeyn. Vi hade barnen, vi hade börjat bygga hus hemma och vi hade flyttat så mycket. Jag kände att jag var less på hockeyn och tyckte det var kul att avsluta med ett VM-guld, har han sagt till Expressen.

Ulf Dahlen med dottern Johanna, 3 år, efter Tre Kronor vann VM-guld 1998. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Ulf Dahlen med dottern Johanna, 3 år, efter Tre Kronor vann VM-guld 1998. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Är Johanna Dahlén med i Hockeykväll?  

Ja, Dahlén är en av experterna i SVT:s Hockeykväll. Tillsammans med Dušan Umicévić, Jonas Andersson och Håkan Loob diskuteras heta och aktuella ämnen inom svensk hockey – varje torsdag.

Har Johanna Dahlén Instagram?

Ja, på Instagram heter hon @johannadahlen.

