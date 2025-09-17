Skjutning vid Åhman och Hellvigs tävlingsarena: "Läskigt"

På måndagen skedde en skjutning vid beachvolley-arenan i João Pessoa, Brasilien där världstouren hålls i veckan.

Världstouren i beachvolleyboll befinner sig i João Pessoa i nordöstra Brasilien. På måndagen sköts en man i 40-årsåldern till döds i staden, precis intill arenan där turneringen ska avgöras.

De svenska OS-guldmedaljörerna från Paris 2024, David Åhman och Jonatan Hellvig, är på plats i Brasilien för att delta i världstouren och har blivit informerade om händelsen.

"Förvånad"

I en intervju med Expressen kommenterade David Åhman händelsen:

Annons

— Det här ska vara en ganska säker stad jämfört med Rio. Så man blir så klart förvånad när en sådan här sak händer. Det är lite läskigt, säger David Åhman till kvällstidningen.

Duon ankom till João Pessoa under måndagskvällen lokal tid, och har inte tränat på arenan ännu.

— Men det är klart att det inte alls är kul. Jag vet inte riktigt vad man ska säga, det är ju läskigt. Vi har aldrig varit med om detta tidigare, och då har vi ändå varit här många gånger tidigare, säger Jonatan Hellvig.

Tävlingsledningen för arrangemanget har försäkrat utövarna om att säkerheten kommer att höjas kring tävlingen.

Annons

"Skönt att de ökar säkerheten"

— Man blir lite rädd när såna här saker händer. Vi får ta det säkra före det osäkra och inte vara ute på kvällarna. Det känns i alla fall skönt att de ökar säkerheten, säger Åhman.

Även de svenska beachvolley-talangerna Jacob Hölting Nilsson och Elmer Andersson deltar på världstouren i João Pessoa.