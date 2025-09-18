Den svenska supertalangen Kevin Filling har slagit igenom med urkraft i Allsvenskan 2025. Nyheter24 har tagit reda på svaren till de mest eftersökta frågorna om fotbollsspelaren.

Kevin Filling ålder – hur gammal är han?

Den svenska fotbollsspelaren Kevin Filling föddes den 30 november 2008. Det innebär att han blir 17 år hösten 2025.

Kevin Filling längd – hur lång är han?

Enligt databasen Transfermarkt mäter Filling 185 centimeter.

Kevin Filling föräldrar – vad heter hans mamma och pappa?

Vad Kevin Fillings mamma och pappa heter är inte allmänt känt.

Har Kevin Filling syskon?

Enligt Expressen har Filling en syster och en bror.

Spelar Kevin Filling i AIK?

Ja, Filling spelar i den allsvenska storklubben AIK.

Debuten kom den 29 juni 2025 i stormötet med IFK Göteborg. Som om inte debuten var nog så gjorde han även mål i sin allra första match.

Efter matchen berättade han för SVT Sport att han hade svårt att ta in vad som faktiskt hänt.

– Det är kul, men jag tror inte att jag har tagit in det än, sa tonåringen efter matchen mot IFK Göteborg.

Under debuten, liksom när målet gjordes, satt över 38 000 åskådare på läktaren på Strawberry Arena i Stockholm.

– Det var otroligt. Det kittlades lite i magen när man klev ut på arenan men det boostade mig bara, sa Kevin Filling till SVT.

Filling gjorde mål i debuten mot IFK Göteborg. Foto: Magnus Lejhall/TT

I en annan intervju med Sportbladet har den före detta AIK-spelaren Nabil Bahoui jämfört ynglingen med ingen mindre än Alexander Isak – rekordmannen som såldes till Liverpool för 1,65 miljarder kronor sommaren 2025.

– Jag kan bara tänka mig känslan. Man får hoppas han får den utvecklingen man hoppas för många unga svenska spelare. När var det sist vi hade en 16-åring? Du vet vem jag syftar på. Man kan alltid hoppas på det bästa för våra unga spelare.

Filling själv förstår kopplingen till supersvensken.

– Vi är olika spelare, men jag förstår att den jämförelsen kommer fram.

En ung Alexander Isak slog också igenom i AIK. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Den 30 juni förkunnade AIK att Kevin Filling skrivit på sitt första a-lagskontrakt.

”AIK Fotboll är överens med den 16-årige forwarden Kevin Filling om ett avtal som sträcker sig fram till den 30 juni 2028”, skrev klubben på hemsidan.

Var Kevin Filling skadad?

Ja, i samband med debutmatchen mot IFK Göteborg skadade Kevin Filling knät, något AIK förkunnade på den egna hemsidan.

”Skadade knät i samband med den allsvenska hemmamatchen mot IFK Göteborg den 29 juni 2025. Gör nu rehab i gym”.

Efter två månader vid sidlinjen gjorde han comeback på hemmaplan mot Brommapojkarna den 15 september.

Länge såg det ut som att AIK skulle tappa poäng mot BP, men så i den 96:e minuten klev 16-årige Filling fram och avgjorde matchen – igen!

– Det är en fantastisk känsla bara, sa han efter slutsignalen.

AIK:s tränare, Mikkjal Thomassen, var av förståeliga skäl nöjd med sin adept.

– Jag är enormt stolt och glad. Det är en väldigt ödmjuk kille. Han jobbar väldigt hårt och har stor potential. Det finns ingen rädsla i honom. Det är en enorm kraft i det, att vara så orädd, sa AIK-tränaren enligt Sportbladet.

Kevin Filling avgjorde mötet med BP i comebacken efter skada. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Vilket nummer har Kevin Filling?

Filling spelar med tröjnummer 29 på ryggen.

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Vilka klubbar har Kevin Filling spelat i?

Kevin Filling har spelat i följande lag på ungdoms- och seniornivå, enligt Transfermarkt:

AIK Ungdom

Västersås SK Ungdom

AIK U17

AIK U19

Enköpings SK

AIK (herrtruppen i Allsvenskan)

Spelar Kevin Filling i svenska landslaget?

Kevin Filling har spelat för det svenska ungdomslandslaget. När P17-landslaget hade samling på Bosön i maj 2025 var han en av de som kallades till det svenska landslaget, vilket Svenska fotbollförbundet skrev på hemsidan.

Han har, till dags dato, ännu inte spelat för varken U21- eller herrlandslaget.

Har Kevin Filling flickvän?

Huruvida Filling har en partner är inte känt.

Har Kevin Filling Instagram?

Ja, på Instagram hittas han under namnet @fillingkevin.

