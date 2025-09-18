Björn Borg om kollapsen: ”Så pinsamt”

Tennisstjärnan Björn Borg, som i sin självbiografi öppnat upp om sitt drogmissbruk, tycker att det låter ”för hemskt” att beskriva sig som knarkare. Det var ett problem självklart, men jag var tvungen att lösa problemet och det gjorde jag också, berättar tennisstjärnan i pratshowen Skavlan & Sverige i SVT.

Tennisstjärnan Björn Borg berättar i sin självbiografi ”Hjärtslag” om hur han haft drogproblem som eskalerade under hans tid i Milano. När han gästar Fredrik Skavlans pratshow berättar han att han i dag inte förstår att han spenderade så mycket tid där och att han inte hade några egna vänner då. Han berättar även om en tillvaro som kantades av mycket droger.

– Om jag fortsatt som jag gjorde de sista åren i Milano då kanske inte vi hade suttit här i dag.

Föll ihop

I boken ”Hjärtslag” berättar han om hur han vid flera tillfällen hamnat på sjukhus på grund av sitt drogmissbruk. Under intervjun med Fredrik Skavlan berättar han om hur han under 90-talet föll ihop framför sin pappa Rune Borg på väg till en tävling. Väl på sjukhuset förklarade läkarna att om han kommit in lite senare hade han inte överlevt.

Annons

– Just att pappa stod framför mig, det var så pinsamt. Vad ska man säga? Pappa sa ingenting, säger han i programmet.

Först dagen efter att de hade kommit hem till Värmdö började de prata. Han säger att han fick stöd från föräldrarna och att han trots återfall kunde hantera det.

Två personer

Under intervjun beskriver sig Björn Borg som att han är två personer och förklarar att han är född i tvillingarnas stjärntecken. Vidare säger han att han följt stjärntecken sedan 80-talet.