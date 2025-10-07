Anton Frondell gör succé i Djurgården, men hur bra koll har du egentligen på supertalangen?

Nyheter24 har samlat svaren på frågorna som svenska folket googlar om hockeytalangen Anton Frondell.

Anton Frondell ålder – hur gammal är han?

Anton Frondell är född den 7 maj 2007, och fyllde 18 år våren 2025, enligt Eliteprospects.

Anton Frondell längd – hur lång är han?

Enligt samma sajt är han 186 centimeter lång, och väger 93 kilo.

Anton Frondell gjorde hattrick mot Rögle i oktober 2025. SHL:s nästa yngste spelare att göra tre mål i en och samma match. Foto: Christine Olsson/TT

Kommer Anton Frondell från Trångsund?

Anton Frondell kommer från Trångsund som ligger i Huddinge söder om Stockholm. I dag bor han kvar i samma del av stan, i Ågesta, som ligger mellan Farsta och Huddinge, skriver lokaltidningen Mitt i.

När började Anton Frondell spela ishockey?

Anton Frondell började sin karriär i FoC Farsta när han var sex år gammal, när skolan erbjöd det. Pappan är gammal tennisspelare och tyckte att sonen kunde lira lite hockey i väntan på att tennissäsongen skulle dra igång. Föräldrarna la inga större resurser på utrustning, skriver nhl.com.

– Vi lånade från några vänner, ett par rosa konståkningsskridskor som hade ”Anna” skrivet på sig. ”Han kommer inte gilla hockey om han har dem på sig”. Jag hade en hjälm och vantar på mig. Jag hade inte en egen klubba, har Djurgårdstalangen sagt i en intervju med nhl.com.

– Efter ett år med de skridskorna stod tränarna och pekade på mig, skrattade åt mig på träningarna. Så, pappa insåg att "kanske gillade han sporten, så kanske borde jag köpa riktiga skridskor och riktig utrustning”. Så jag fick min första utrustning ett år efter jag började. Han ville se om jag gillade det, och det gjorde jag.

Vilken är Anton Frondells moderklubb?

Anton Frondells moderklubb är Farsta FoC. Där spelade han i åldern sex till 16 år.

– Några av mina närmsta vänner är fortfarande från den tiden. Det var en sådan öppen miljö där och det spelade ingen roll om du var elva eller 15, för du fick alltid vara med, har han sagt i en intervju med Expressen.



Spelar Anton Frondell för Djurgården?

Ja, Anton Frondell spelar i Djurgården. Han kom till klubben som 16-åring, när stockholmsklubben spelade i Hockeyallsvenskan. Under säsongen 2024-2025 spelade forwarden både i allsvenskan och i U20-laget.

Säsongen 2025/2026 spelar talangen för Djurgården i SHL, skriver klubben på sin hemsida dif.se.

Anton Frondell NHL – blev han draftad av Chicago Blackhawks?

Anton Frondell draftades som nummer tre i första rundan sommaren 2025 av Chicago Blackhawks.

Bara sex svenskar har gått högre. Mats Sundin och Rasmus Dahlin som ettor. Victor Hedman, Daniel Sedin, Gabriel Landeskog och Leo Carlsson som nummer två, och så Frondell och Henrik Sedan som trea, skriver Aftonbladet.

Michael Misa, Matthew Schaefer och Anton Frondell efter NHL-draften 2025. Foto: Damian Dovarganes/TT

Anton Frondell familj – vem är hans pappa och mamma

Anton Frondells familj består av mamma Maria Frondell, pappa Henrik Frondell och syster Alva Frondell, skriver Expressen.

– Det är inte många matcher de missat. Jag har varit väldigt curlad under alla år och fått skjuts till varje ställe. Jag har aldrig behövt åka buss eller tåg själv. Jag har varit väldigt bortskämd på så sätt och verkligen fått det jag behövt för sportens skull, har han sagt i en intervju med tidningen.

Har Anton Frondell syskon?

Anton Frondell har ett syskon, en storasyster som heter Alva Frondell.

Har Anton Frondell flickvän?

Nyheter24 har ingen information om huruvida Anton Frondell har flickvän eller inte.

Har Anton Frondell Instagram?

Ja, Anton Frondell har Instagram, och du hittar här. I samband med att han draftades till NHL 2025, fick hans Instagram stor uppmärksamhet, eller snarare en speciell post.