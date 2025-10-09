Fredrik Ljungberg är tidigare fotbollsspelare och numera expertkommentator. Men vad vet du egentligen om honom? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Ljungberg.

Fredrik Ljungberg ålder – hur gammal är han?

Fredrik Ljungberg föddes den 16 april 1977. Det innebär att han fyller 49 år under våren 2026.

Fredrik Ljungberg längd – hur lång är han?

Många tycks vara nyfikna på Fredrik Ljungbergs längd. Enligt Sportbladet mäter den tidigare fotbollsspelaren 176 centimeter.

Fredrik Ljungberg lag – vilka klubbar har han spelat för?

Fredrik Ljungberg började, enligt Sportbladet, spela fotboll som femåring för Halmstads Bollklubb. Men det var inte fullt fokus på fotbollen från början. Under barndomen spelade Ljungberg både ishockey, fram till tolvs års ålder, och handboll. När han skadade ett ledband slutade han även med den sistnämnda sporten.

Fredrik Ljungberg spelade till en början i Halmstad BK. Foto: Gunnar Ask/TT

När Ljungberg väl började spela på seniornivå fortsatte han i Halmstads Bollklubb under fyra års tid, därefter spelade han i följande klubbar under karriärens gång, enligt Sportbladet:

1998–2007: Arsenal

Arsenal 2007-2008: West Ham

West Ham 2009-2010: Seattle Sounders

Seattle Sounders 2010: Chicago Fire

Chicago Fire 2011: Celtic

Celtic 2011-2012: Shimizu S-Pulse

Shimizu S-Pulse 2014: Mumbai City

Det var alltså i Arsenal, med lagkamrater så som Thierry Henry och Robert Pires, som Ljungberg spenderade den största delen av sin karriär. I The Guardian har han skrivit om hur det var att börja spela för den anrika London-klubben.

"Jag blir aldrig någonsin nervös. Men dagen då jag gjorde debut för Arsenal minns jag hur jag stod på andra sidan planen, redo att gå in – och jag kände mig nervös. Jag hade bara varit i England i kanske fem dagar. Jag hade lyckats få spela en reservlagsmatch under den tiden, men jag var en ung spelade som gjorde en stor flytt till en stor stad och min första match var mot Manchester United".

Fredrik Ljungberg efter Premier League-segern år 2002. Foto: John Stillwell/AP/TT

Med Arsenal vann Ljungberg Premier League både 2002 och 2004, men i Champions League räckte det inte hela vägen. I podden "It's All Kicking Off" har svensken beskrivit finalförlusten år 2006 som sin "största ångest i livet”.

– Jag är fortfarande arg över den ännu i dag, ska han ha sagt i poddavsnittet, enligt Sportbladet.

Hur många landskamper spelade Fredrik Ljungberg för Sverige?

Fredrik Ljungberg, femte från höger på övre raden, i VM-laget år 2002. Foto: Henrik Montgomery/TT

Fredrik Ljungberg spelade 75 landskamper i blågult ställ och gjorde 14 mål för Sverige. Han spelade tre EM och två VM, var kapten i laget mellan 2006 och 2008 och fick, under tiden i landslaget, guldbollen vid två tillfällen: år 2002 och år 2006, enligt SVT Sport.

I landslaget spelade Ljungberg med bland andra Kim Källström, Olof Mellberg, Henrik Larsson och så Zlatan Ibrahimović förstås. Och den senare gick hårt åt Ljungberg när han år 2011 släppte biografin "Jag är Zlatan Ibrahimović". I boken benämndes lagkamraten som "primadonnan".

"Vi var ett fint gäng, bra killar och så en primadonna. Primadonnan körde med sitt larv: 'I Arsenal förstår ni, där gör vi så här. Det är faktiskt så man ska göra. För i Arsenal vet man sånt'. Den stilen ungefär. Jag ruttnade på det", berättade Zlatan i boken, enligt Expressen.

Zlatan Ibrahimović och Fredrik Ljungberg år 2008. Foto: Henrik Montgomery/TT

Senare kommenterade Ljungberg det offentliga utspelet.

– Vi är alla olika och man kan se på det olika sätt, men jag känner mest att det är synd om honom att han behöver det. Kommer inte jag överens med någon så tar jag det ”face-to-face” och går vidare sedan, det är inget jag behöver skriva i en bok, sa han till Fotbollskanalen, som också frågade varför han trodde att Zlatan valde att skriva som han gjorde.

– Jag är lite förvånad och det är konstigt, men kan jag hjälpa till att sälja böcker så får jag väl göra det, svarade han då.

När slutade Fredrik Ljungberg spela fotboll?

År 2012 meddelade Fredrik Ljungberg att han skulle lägga fotbollsskorna på hyllan och avsluta den professionella spelarkarriären.

”Det är med bitterljuv känsla som jag väljer att avsluta min fotbollskarriär. Ett beslut som har vuxit fram efter sex månaders spelförbud. Jag har under min fotbollskarriär haft möjlighet att spela med några av de främsta fotbollsspelarna i världen, samt lag i världseliten. Jag är tacksam för allt fotbollen har givit mig och alla fantastiska människor jag har träffat under min karriär”, sa han i ett officiellt uttalande då, enligt SVT Sport.

Fredrik Ljungberg tilldelades Fotbollskanalens hederspris under Fotbollsgalan 2012 – samma år som han avslutade karriären. Foto: Claudio Bresciani/TT

Var Fredrik Ljungberg modell för Calvin Klein som ung?

Under 2000-talet var Fredrik Ljungberg modell för Calvin Klein och deras underkläder. Under flera års tid syntes han på billboards och i modemagasin, men i efterhand har Ljungberg sagt sig ångra det hela.

– Reklamen var kul att göra, men fick oanade konsekvenser för mitt privatliv. Priset var helt enkelt för högt. Det låter så kaxigt... Och jag ska inte gnälla. Men om jag gick in på en nattklubb i London kom tjejer fram och tog mig på kuken, har han berättat för Dagens Industri, där han också fortsatte vidare:

– Det var händer precis överallt. De kom bakifrån, från sidan, slet och drog i mig. Det värsta var att man inte kunde göra ett förbannat dugg åt det. När jag argt tog bort händerna skrattade folk bara.

Fredrik Ljungberg jobbade under flera år med Calvin Klein. Foto: Stella Pictures

Fredrik Ljungberg har i efterhand ångrat att han var kalsongmodell för Calvin Klein. Foto: Stella Pictures

Har Fredrik Ljungberg fru eller flickvän?

Fredrik Ljungberg är sedan 2014 gift med brittiska Natalie Foster. Bröllopet ägde rum på Natural History Museum i London och på gästlistan fanns bland andra den tidigare hockeystjärnan Mats Sundin och före detta förbundskaptenen Lars Lagerbäck.

– De har gift sig och det är fantastiskt vackert. Nu fortsätter festen, bekräftade Ljungbergs dåvarande talesperson Lili Assefa för Aftonbladet efter vigseln.

Paret ska ha träffats år 2007, i samband med att Ljungberg spelade för West Ham, rapporterar The Sun.

Vem är Fredrik Ljungbergs partner Natalie Foster?

Enligt The Sun är Natalie Foster, numera Ljungberg, elva år yngre än maken Fredrik Ljungberg och hon är därutöver dotter till multimiljonären tillika entreprenören Daryl Foster som tidigare var vd för det privata taxibolaget Addison Lee.

De äkta makarna är bosatta i London och när den tidigare fotbollsspelaren, i en intervju med Sportbladet, fick frågan om han i framtiden kommer dela sin tid mellan den brittiska huvudstaden och Sverige, svarade han skämtsamt:

– Jag har levt hela mitt vuxna liv i London och kommer alltid ha en bostad där, men hur det sen blir kontra Sverige är svårt att säga. Men som alla vi män vet – när man träffat en fru så spelar det inte så stor roll vad man säger.

Har Fredrik Ljungberg barn?

Fredrik Ljungberg och frun Natalie har, enligt Expressen, två barn: dottern Aria Billie, född 2013, och sonen Raphie, född 2015.

"Välkomnade vår son till världen i morse. Jag är överlycklig", skrev han på X när andra barnet fötts.

Spelar Fredrik Ljungbergs son fotboll?

Fredrik Ljungbergs son Raphie går i pappas fotspår. Han spelar fotboll – och inte för vilken klubb som helst. I juli 2024 stod det klart att han blivit klar för Arsenals ungdomsakademi.

"I dag är en stolt dag för vår familj eftersom Raphie har anslutit till Arsenal-familjen. Njut av resan, min son", skrev Ljungberg i ett inlägg på Instagram då.



Vad gör Fredrik Ljungberg i dag?

Efter spelarkarriären hade Fredrik Ljungberg olika typer av tränarroller inom Arsenal, innan han lämnade klubben 2020.

"Jag har bestämt mig för att lämna rollen som assisterande tränare i Arsenal för att fortsätta utvecklas som tränare. Jag har varit in och ut från den här klubben sedan 1998 och jag är tacksam för alla möjligheter den har gett mig, både som spelare och tränare", skrev han på X då, enligt SVT Sport.

På senare år har Fredrik Ljungberg varit fotbollsexpert i Viaplay.