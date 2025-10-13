Olivia Schough, 34, och Caroline Seger, 40, höll sin kärlek hemlig i flera år. Nu väntar bröllop för paret som förlovade sig 2023.

I december 2024 gick Caroline Seger och Olivia Schough för första gången ut med sin relation till allmänheten, i TV4:s dokumentär "Kapten Seger". Då hade de varit ett par i sju år, samtidigt som de spelat tillsammans i både Rosengård och landslaget.

– Det är ganska skönt att man har haft den respekten med tanke på att vi inte har varit intresserade av hela den biten och uppståndelsen kring om det hade kommit ut, säger Seger i dokumentären om hennes karriär.

Olivia Schough och Caroline Seger firade SM-guldet 2024. Foto: Claudio Bresciani/TT

MISSA INTE: Så här har du inte sett Zlatan förut

Caroline Seger har middagen på bordet

Paret förlovade sig 2023, men är inte sambos på heltid i dagsläget. Olivia Schough bor i Milano, där hon spelar i Inter och njuter av livet i Italien sedan förra vintern.

Annons

I en intervju med Expressen berättar 34-åringen att hon trivs väldigt bra med livet i den italienska staden, och framhåller maten och vädret. Flickvännen kommer och hälsar på i perioder om två veckor, om jobbet tillåter. Då står middagen på bordet när Olivia Schough kommer hem från träningen.

– Nej men, när hon är här finns det inte jättemycket mer för henne att göra än att bara sköta såna grejer. Och det tycker hon är gött, att ha något att göra. Det är mysigt, sägen hon.

Caroline Seger, Evfa Attling, Eva Dahlgren och Olivia Schough på QX-galan 2024. Foto: Jonas Ekströmer/TT

MISSA INTE: Surfare död efter krock med val utanför Kapstaden

Så vill Olivia Schough och Caroline Seger gifta sig

Planen var att bröllopsklockorna skulle klämta nästa år, men Oliva Schougs fortsatta fotbollskarriär gör att det förmodligen skjuts upp. Något som förbryllar italienarna, eftersom de är mer traditionsenliga och gifter sig inom ett år efter förlovningen.

Planen är i alla fall klar, en sommarhelg med familj och vänner.



– Carro fryser ju hur mycket som helst oavsett väder så det blir nog sommarbröllop. Annars kommer hon att komma med underställ under bröllopsklänningen, säger 34-åringen.