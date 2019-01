Finland vann guld i JVM – efter rysare mot USA

I natt avgjordes finalen i JVM i ishockey på Rogers Arena i Vancouver. Finland och USA ställdes mot varandra, och det blev minst sagt en rafflande match.

Finland spräckte nollan

Halvvägs in i finalen kom matchens första mål. Då var det Finlands ytterforward Jesse Ylönen som sköt in 1–0 i powerplay. Även matchens andra mål gjorde finländarna. Då var det Otto Latvala som bombade in 2-0 till laget i tredje perioden.

Tappade rejält

2–0 till Finland och många finländare verkade redan börja fira guldet. Men det skulle bli svårare än så.

Bara minuten efter att Finland gjort 2–0, kontrade USA med två snabba mål. USA:s Alexander Tjmelevski dundrade in 2–1 och bara ynka två minuter senare gjorde USA ytterligare ett mål. Genom en passning från Tjmelevski kunde Josh Norris kvittera till 2–2.

Vann med 1.26 kvar

När det bara var 86 sekunder kvar av ordinarie tid blev avgjordes matchen. Den finske 17-årige supertalangen Kaapo Kakko slog in 3–2 till Finland, vilket också blev finalens slutresultat.

Finland är juniorvärldsmästare 2019 – och Kaapo Kakko är den stora hjälten!

– Det är en otrolig känsla, något annat går inte att säga. Det har varit en lysande resa, sade Kakko till finska Yle.

Blotta 84 minuter kvar i finalen avgjorde Finland och dundrade in 3–2. Bildkälla: Darryl Dyck/AP/TT

Guldet blir Finlands femte i juniorvärldsmästerskapen.

Stort grattis säger vi!