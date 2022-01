5 rätt: (35,01) 10 152 kr.

V3–raden: 14–1–5 (lopp 8–10)

3 rätt: (5) 5 398 kr.

LOPP 1: 1) Tailored Arrival, Joakim Lövgren, 1.16,8, 2) Ambras Vici, 3) Raider. Tvilling: 2/7 11,30. Odds: 7,59. Plats: 2,17–1,53–3,61. Struken nr 10. LOPP 2: 1) Sangria Pellini, Michael Nimczyk, 1.13,5, 2) Livi Pasadena H.M., 3) Nibali. Tvilling: 3/9 5,08. Odds: 1,41. Plats: 1,08–1,98–2,38. Struken nr 2. LOPP 3: 1) Gunpowder, René Jonassen, 1.15,9, 2) Chic Bi, 3) See You McAllan. Tvilling: 7/11 6,31. Odds: 5,89. Plats: 1,73–1,18–10,81. Strukna nr 6 och 9. LOPP 4: 1) Dollar Dream, Christian Nissen, 1.15,5, 2) Cookie Girl, 3) Utility Face. Tvilling: 6/9 73,84. Odds: 25,75. Plats: 5,46–2,08–2,29. Strukna nr 11 och 12. LOPP 5: 1) Japiro Queen, Kevin Oscarsson, 1.15,9, 2) Jump in, 3) Aperol Broline. Tvilling: 1/12 11,56. Odds: 10,64. Plats: 2,15–1,59–2,10. LOPP 6: 1) M.T.Oscar, Mika Forss, 1.14,0, 2) Nero Maximus, 3) Staro Leonardo. Tvilling: 1/7 5,57. Odds: 4,49. Plats: 1,60–1,53–1,58. LOPP 7: 1) Piemonte, Joakim Lövgren, 1.14,9, 2) Nanny's Girl, 3) Amoa King. Tvilling: 1/10 33,28. Odds: 1,39. Plats: 1,11–6,49–6,92. LOPP 8: 1) Micro Vick, Christoffer Eriksson, 1.15,1, 2) Princess Kloster, 3) Mad Princess. Tvilling: 11/14 69,17. Odds: 36,89. Plats: 7,09–1,61–10,94. LOPP 9: 1) Hannibal Face, Adrian Kolgjini, 1.14,8, 2) Hilltop Hawk, 3) Digital Indy. Tvilling: 1/9 7,12. Odds: 3,79. Plats: 1,94–1,50–2,83. LOPP 10: 1) Denarius, Per Nordström, 1.15,4, 2) Cassiel Font, 3) Rampant. Tvilling: 1/5 4,11. Odds: 1,43. Plats: 1,10–2,60–

V5: 546 842 kr. V3: 35 990 kr.