5 rätt: (17,40) 16 048 kr.

V4–raden: 7–3–6–6 (lopp 1–4)

4 rätt: (470,4) 2 969 kr.

V3–raden: 5–2–6 (lopp 6–8)

3 rätt: (58) 466 kr.

LOPP 1: 1) Nanny's Girl, Ken Ecce, 1.14,4, 2) Move It, 3) Capuchin. Tvilling: 5/7 64,19. Odds: 3,45. Plats: 1,52–8,58–6,06. LOPP 2: 1) Game on Butcher, Ken Ecce, 1.14,9, 2) Black Magic, 3) Unusual Face. Tvilling: 3/7 22,58. Odds: 2,76. Plats: 1,41–3,36–3,51. Struken nr 1. LOPP 3: 1) Izzi's Newport, Michael Nimczyk, 1.13,9, 2) Free Bird, 3) Can Tab. Tvilling: 6/8 10,74. Odds: 2,77. Plats: 1,56–2,54–3,48. LOPP 4: 1) A Whispering Angel, Linda Allercrantz, 1.14,7, 2) Evolution on Track, 3) Solo Flight. Tvilling: 4/6 34,74. Odds: 22,16. Plats: 4,93–1,48–11,78. LOPP 5: 1) Ghita Nörby, Axel Jacobsen, 1.18,5, 2) Grab the Moment, 3) Silpinge Scarlet. Tvilling: 6/11 7,07. Odds: 4,12. Plats: 1,69–1,42–4,53. Struken nr 5. LOPP 6: 1) Luca di Quattro, Johan Untersteiner, 1.16,0, 2) Fire World, 3) T.Wall's Kastor. Tvilling: 5/6 43,56. Odds: 5,32. Plats: 2,04–4,40–1,34. LOPP 7: 1) Global Compassion, Johan Untersteiner, 1.14,9, 2) Leia Diablo, 3) Papaya. Tvilling: 2/4 3,20. Odds: 2,32. Plats: 1,21–1,26–1,97. LOPP 8: 1) Höwings Zeus, Thomas Uhrberg, 1.15,7, 2) Falco Simoni, 3) Famous Flame. Tvilling: 2/6 31,64. Odds: 4,93. Plats: 1,96–2,38–2,23.

V5: 429 714 kr. V4: 1 863 111 kr. V3: 36 100 kr.