Under 2015 blev Olof ”olofmeister” Kajbjer, 30, utsedd till världens bästa Counter-Strike: Global Offensive-spelare och när Expressen listade e-sportstjärnorna som tjänat mest år 2019 kammade Kajbjer hem en fjärdeplats.

Här kan du läsa om Dota 2-spelaren Ludwig "zai" Wåhlbergs inkomst.

Olof ”olofmeister” Kajbjer omsätter miljoner

Hur står det då till med Olof ”olofmeister” Kajbjers inkomst i dag? Jo, 30-åringen hade en fastställd förvärvsinkomst på 530 274 kronor under 2020, samt ett överskott av kapital som slutade på 315 640 kronor, enligt uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 tagit del av.

Som om att det inte vore nog omsatte Kajbjers bolag Be Right Back AB hela 4 354 000 kronor under samma år. Vinsten landade på 3 740 000 kronor, samtidigt som tillgångarna beräknades uppgå till 11 434 000 kronor.

Läs om Minecraft-skaparen Markus Perssons förmögenhet här.