HeatoN kliver ned från rollen som ambassadör för Ninjas in Pyjamas

Enligt ett pressmeddelande från Ninjas in Pyjamas (NiP) så har organisationen valt att gå skilda vägar med Emil "HeatoN" Christensen, skriver Fragbite.

I pressmeddelandet skriver Ninjas in Pyjamas:

"Christensen har länge varit en del av NiP och kommer stanna kvar som en aktieägare i bolaget. Han kommer, däremot, inte längre att arbeta som ambassadör för vårt märke. Denna överenskommelse är gjord för att undvika intressekonflikter och för att låta Christensen bredda hans personliga målsättning, att jobba med organisationer och märken utanför Ninjas in Pyjamas".

Skiljs åt på goda termer

De två parterna skiljs verkligen åt på det bästa av sätten, nämligen på goda termer och med stöttande ord. I pressmeddelandet förklarar Ninjas i Pyjamas VD Hicham Chahine hur viktig HeatoN:s insats har varit för organisationen och hur de ser fram emot kommande samarbeten.



– Den här dagen markerar slutet på era för Emil "HeatoN" Christensen här hos Ninjas in Pyjamas. Utan honom och de fem spelarna som "återupplivade" NiP 2012 så skulle vi inte vara här idag. Vi är väldigt tacksamma över att ha haft honom här hos oss och på ett personligt plan har jag njutit av att arbeta med honom genom åren, säger Hicham Chahine i pressmeddelandet.

Fortsätter i styrelserummet

Men duon NiP och HeatoN kommer inte att klippa banden helt utan som aktieägare kommer det förre CS-proffset att finnas kvar i styrelsen.

– Jag är väldigt peppad på att fortsätta arbeta med Emil i en annan roll då han kommer att vara kvar som aktieägare i organisationen. Beslutet har växt fram över tiden och vi känner båda att detta är det naturliga steget att ta. Tack för allt du gjort och vi ses i styrelserummet!, säger Hicham Chahine i pressmeddelandet.

Det här är Emil "HeatoN" Christensen

Heaton är mer eller mindre ett hushållsnamn i Sverige. Han har sedan tidigt 2000-tal varit den största inom Counter-Strike scenen och de som växte upp på 90-talet och spelade spelet har nog sett en och annan video med CS-proffset.

Tillsammans med en rad andra svenska spelare så som Potti, ScreaM och XeqtR så satte de verkligen Sverige på kartan när det kommer till e-sport.

2012 tillträdde HeatoN som manager för Ninjas in Pyjamas. Sen dess har har samarbetet mellan organisationen och honom varit en succé.

2016 så blev han den första profilen att bli invald i Esports Hall of Fame under ESL One i Köln, Tyskland.

2017 så deltog Heaton, som så många vet, i Mästarnas mästare. Tyvärr blev sessionen i programmet kort – men äsch det är väl inte hela världen?

Så nu blir det nya projekt för HeatoN framöver och det ska bli väldigt spännande att följa honom i framtiden.

