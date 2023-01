Succéserien Squid Game slog flera rekord efter premiären på streamingjätten Netflix. Under den första månaden streamades den hela 1,65 miljarder gånger, vilket var och är rekord för flest visningar under en kalendermånad. Netflix har nu påbörjat inspelningarna av en dokusåpa baserad på serien, som nu spelas in i London.

Under inspelningen av Squid Game: Deltagare skadades

Under den första inspelningsdagen ska spelet ''rött ljus, grönt ljus'' från serien ha spelats. Det utspelade sig dock i kyligare miljöer än i serien. Spelet ska nämligen ha ägt rum i -3 grader. Det gjorde att flera deltagare ska ha drabbats av hypotermi och flera skador ska ha skett i iskylan. En av dem berättade för brittiska The Sun att flera hade blivit utburna av läkare.

– Det var som en krigszon. Folk blev utburna av läkare, berättade deltagaren.

Efter händelsen meddelade Netflix att tre personer behandlats för lättare skador och att några rapporter om svåra skador i så fall skulle vara falska.

Precis som i Netflixserien är 456 deltagare med och tävlar. Prispotten som de gör upp om är hissnande 4,56 miljoner dollar.