Nya trafikregler föreslås – det kan bli förbjudet

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 17:00
Parkerade elsparkcyklar och en trafikpolis.
Elsparkcyklar kan bli förbjudna här. Foto: Janerik Henriksson/TT & Johan Nilsson/TT.

Två förslag om att förbjuda elsparkcyklar har fått över 100 röster – vardera. Nu kan fordonet begränsas eller rent av totalförbjudas i Linköping kommun.

Fredrika Fideli Hagberg
Fredrika Fideli Hagberg,
Reporter

Ämnen:

Regler, Elsparkcykel, Linköping

Två förslag om att förbjuda elsparkcyklar har lämnats in till Linköping kommun, något som P4 Östergötland var först att rapportera om. 

Båda förslagen har fått över 100 röster var och har överlämnats till ansvarig nämnd eller förvaltning.

Förslagen: Förbjud elsparkcyklar

Enligt det första förslaget bör sparkcyklarna i vissa delar av innerstan och en åldersgräns införas. Enligt det andra förslaget bör fordonet förbjudas i hela kommunen. 

– De problem vi har är när elsparkcyklar parkeras och lämnas på fel platser, till exempel på gång- eller cykelbanor och därmed begränsar framkomligheten, säger Mats Hallberg, gruppchef på Trafik och Gata i Linköpings kommun, till kanalen. 

Parkerade elsparkcyklar utanför Gröna Lund. Foto: Caisa Rasmussen / TT.

Linköpings kommun begränsad

Enligt Hallberg skulle det inte vara något problem för kommunen att begränsa elsparkcyklar till vissa områden. 

Det skulle innebära att kommunen, i samarbete med de företag som tillhandahåller sparkcyklarna,  inför "geo-fencing" som gör att de inte kan färdas utanför ett visst område. 

– Åldersgränsen är svårare, där kan vi i kommunen inte bestämma själva. Då är det istället trafikförordningen och nationella regler som styr.

Totalförbud kan bli svårt

Ett totalförbud i hela kommunen tror Hallberg kommer att bli svårt. För kanalen poängterar han att det inte är själva elsparkcyklarna som man vill komma åt, utan hanteringen av dessa. 

– Jag tycker ändå att de tillför någonting, avslutar han. 

