Nya trafikregler föreslås – det kan bli förbjudet

Två förslag om att förbjuda elsparkcyklar har fått över 100 röster – vardera. Nu kan fordonet begränsas eller rent av totalförbjudas i Linköping kommun.

Båda förslagen har fått över 100 röster var och har överlämnats till ansvarig nämnd eller förvaltning.

Förslagen: Förbjud elsparkcyklar

Enligt det första förslaget bör sparkcyklarna i vissa delar av innerstan och en åldersgräns införas. Enligt det andra förslaget bör fordonet förbjudas i hela kommunen.



– De problem vi har är när elsparkcyklar parkeras och lämnas på fel platser, till exempel på gång- eller cykelbanor och därmed begränsar framkomligheten, säger Mats Hallberg, gruppchef på Trafik och Gata i Linköpings kommun, till kanalen.

Linköpings kommun begränsad

Enligt Hallberg skulle det inte vara något problem för kommunen att begränsa elsparkcyklar till vissa områden.

Det skulle innebära att kommunen, i samarbete med de företag som tillhandahåller sparkcyklarna, inför "geo-fencing" som gör att de inte kan färdas utanför ett visst område.

– Åldersgränsen är svårare, där kan vi i kommunen inte bestämma själva. Då är det istället trafikförordningen och nationella regler som styr.

Totalförbud kan bli svårt

Ett totalförbud i hela kommunen tror Hallberg kommer att bli svårt. För kanalen poängterar han att det inte är själva elsparkcyklarna som man vill komma åt, utan hanteringen av dessa.