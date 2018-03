Expressens Google-avslöjande – bara ett fult knep för att påverka dig

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Sedan flera år har en intensiv opinionsbildning från svenska media pågått, utan att egentligen granskas eller debatteras. Mediehusen använder sina egna stora plattformar för att driva en kampanj mot sociala medier, i huvudsak Facebook och även Google, för att med politikernas hjälp i en ohelig allians begränsa vanliga människors yttrandefrihet.

Jag skriver om detta i min nya bok ”Nätsmart – en guide till påverkan genom sociala medier”. Medierna förlorade makten över informationen när sociala medier uppfanns. Med makten försvann även pengar och läsare. De vill givetvis ha allt detta tillbaka och skyr inga medel för att lyckas.

Källkritikens dag är en perfekt dag för att lyfta den här frågan. För Expressens senaste stora fokus på Google är just ett led i denna kampanj. Det handlar inte om några ”avslöjanden” utan är ren påverkan i syfte att få politikernas öra att genom lag få som de vill. Nämligen att Google, och även Facebook, via lagstiftning ska tvingas anställa en slags redaktion som ska avgöra vilken information som ska få spridas och inte.

Lyckas de med detta har mediabranschen lyckats döda friheten på internet och sociala medier. Det låter drastiskt men sociala medier och sökmotorer är inte mediehus – de är distributionskanaler för människors åsikter och tankar. De är inte en variant på mediehus, som Expressen och deras kollegor vill utmåla dem som, utan de är nya posten. En kanal. Den kanalen fyller användarna med innehåll. Totalt tvärtom mot ett mediehus, där läsarna inte bidrar med något innehåll fritt utan allt kommer från de av mediebolagets utvalda.

Om man källkritiskt ska granska Expressens ”avslöjande” är det alltså inte det utan en serie artiklar med enda syfte. Att opinionsbilda. Google sprider ingenting via sin sökmotor. De tillhandahåller en kanal för andra att dela och sprida saker.

130 000 miljarder sidor är hittills indexerade i sökmotorn. Varje dag laddas 400 timmar film upp på Youtube, som Google äger. Och varje dag ser människor en miljard timmar film på kanalen. Inget av innehållet har Google skapat. Allt kommer från användarna, där en del skapats av just de tidningar som skriker högst.

Men varje individ eller företag som går online och publicerar en webbsida eller en kommentar är ansvarig över vad de gör. Inte Google. Lika lite som det är postens ansvar att hotbrev distribueras via dem till opinionsbildare. Posten var inte en part i målet mot UNA-bombaren trots att samtliga paket distribueras just via det amerikanska postverket.

På källkritikens dag ska vi se igenom den här kampanjen och kalla den vad den är. Inte låtsas som Expressen gjort något slags objektivt reportage. Deras serie artiklar, som givetvis planerats att kulminera just idag, ska ses som den här debattartikeln. Ett debattinlägg i syfte att påverka opinionen.

Att vi inte har en bättre debatt om sociala medier i Sverige är ganska pinsamt. Idag får mediehus A sitta och diskutera sociala medier med mediehus B i mediehus C:s soffa och alla är överens om att allt är Facebook och Googles fel. När experter på sociala medier yttrar sig är det alltid en person som själv är anställd av media. Aldrig någon verkligt oberoende.

Sociala medier har liberaliserat det fria ordet i verklig bemärkelse. Idag behövs varken makt eller pengar för att göra sig hörd.

Vi som värnar det måste syna mediebolagens kort innan det är för sent.

Rebecca Weidmo Uvell,

Borgerlig opinionsbildare och författare