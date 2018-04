Sirwan Dabagh (L): "Jag väljer kollektivtrafik – vad väljer du?"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

”På bara några årtionden har vi gått från att vara en liten värld på en stor planet, till att i dag vara en stor värld på en liten planet”

– Professor Johan Rockström

I genomsnitt färdas 1,2 personer i varje bil och varje personbil tar 12,5 kvadratmeter värdefull yta i anspråk när den är parkerad, vilket den är ungefär 90 procent av tiden. I genomsnitt upptas våra städers ytor till 50 procent av vägbanor och 20 procent av parkeringsplatser, en där man bor, en där man jobbar, en där man handlar, en vid fritidssysslan och så vidare. På samma yta som en bilparkering får 10 cyklar plats.

Att minska bilens dominans drabbar handeln och på längre sikt vårt lands ekonomi!

HUI Research, som ägs av Svensk Handel, tog 2010 fram en undersökning om genomsnittliga inköp för olika trafikantgrupper per dag. Den visade att bilister handlar för 290 kronor per dag, cyklister för 260 kronor per dag och bussresenär för 248 kronor per dag. Resultatet visar på att en del röster kraftigt överskattat bilismens roll i handeln. På den yta som en parkerad bil tar i anspråk kan tio cyklar parkera och handla för nästan nio gånger så mycket.

Vi Liberaler menar att bilåkandet måste minska, framförallt där kollektivtrafiken är väl utbyggd, vilket den är i många av våra storstäder.

Vi vill även kraftigt begränsa reseavdraget där det finns fungerande kollektivtrafik i förhållande till de delar av landet där människor på ett helt annat sätt är beroende av bilen.

Liberalerna vill införa vägavgifter och höja fordonsskatten för bilar med negativ miljöpåverkan, höja miljö- och klimatpåverkande skatter och avgifter.

Samtidigt vill vi sänka skatten på jobb. Vi tycker det är rimligt att förorenaren ska betala. Detta är grön skatteväxling – på riktigt. Åtgärderna ger miljövinster samtidigt som vi ökar sysselsättning. Det är samtidigt orimligt att skattemedel läggs på en subvention för köp av bil, därför avvisar vi det bonus malus-system som regeringen inför den 1 juli.

Någon kanske förfäras och vill att vi bygger ut vägarna, och breda ska de vara. Men åtminstone sedan 50 år har forskningen om inducerad trafik visat att det inte går att bygga bort trängsel. Inom fem år kommer kapacitetstaket ha nåtts, eftersom fler vägar medför fler biltrafikanter. Hur länge ska vi springa runt i samma hjul?

Hellre än fler och breda asfaltsytor menar jag att vi alla borde ha rätten att uppleva våra städer. Mer stadsliv ökar dessutom tryggheten för oss alla. Jag och du måste dra vårt strå till stacken, jag väljer kollektivtrafik.

Vad väljer du?

Sirwan Dabagh,

Trafikingenjör och Liberal politiker i Malmö

