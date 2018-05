Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Några tankar om abort. Mest med anledning av att ämnet aktualiserats i och med omröstningen på Irland, och delvis som en partiell återgivning av en artikel i ämnet jag nyss läste.

Det man däremot kan ta reda på, är hur generös abortlagstiftningen är i nuläget, och huruvida det utifrån det finns etiska skäl att inskränka aborträtten.

Fram till år 2003(!) var det i USA tillåtet att göra en så kallad "partial birth" abort. Det innebar att man, vid födsel, punkterade barnets hjärna och sög ut innehållet med en vakuumpump. Denna metod förbjöds, tack och lov, men var något som till exempel Hillary Clinton röstade för (det vill säga, hon ansåg att det skulle vara fortsatt tillåtet).

I mina ögon är detta ett barbariskt mord på ett spädbarn, och om man försvarar det så är man ingen människa. Då är man ett djur.

I dagsläget är det i 7 amerikanska delstater fortfarande tillåtet att göra abort mer eller mindre fram till födsel (det vill säga, det finns ingen övre gräns). Dessa delstater är Alaska, Colorado, New Hampshire, Vermont, New Jersey, New Mexico och Oregon. I två delstater ytterligare är det tillåtet med abort till och med vecka 29, och sex ytterligare delstater är det tillåtet fram tom vecka 24.

I USA är det alltså upp till respektive delstat att själva avgöra gränserna för abort, vilket bevisligen resulterat i att vissa delstater har helt orimligt generös abortlagstiftning. Enligt diverse statistiska källor görs ungefär 10.000 aborter per år efter vecka 22, och man bör då också kunna tänka sig att ett inte obetydligt antal görs långt senare.

För lite perspektiv kan nämnas att ett barn i vecka 18 ser ut som ett barn, med armar, ben, händer och fingrar, ögon, öron, fingeravtryck, hjärnbark, lungor, naglar, könsorgan, hjärta med med mera. Och ett barn i vecka 22 - som med socialstyrelsens tillstånd är den övre abortgränsen i Sverige – kan med bara någon veckas marginal (teoretiskt sett) räddas till att överleva utanför mammans kropp.

Det argument som vanligtvis lyfts fram för att rättfärdiga de abortgränser vi har i Sverige, är att det är något som skall ”lämnas åt läkarvetenskapen att avgöra”. Men om man åberopar detta så tycker jag att man missar hela den grundläggande etiska och moraliska frågeställningen som ligger bakom; nämligen när livet börjar och vad som skall anses vara ett barn.

Den juridiska definitionen av ett barn (vecka 22/23) är ju bara ett resultat av bakomliggande politiska och etiska överväganden, som läkarvetenskapen sedan har att tillämpa i form av de lagar som gäller. Läkare har inte monopol på filosofiska och moraliska frågeställningar gällande definitionen av livets början.

Och absurditeten i detta blir väl som tydligast om man tar i beaktning att ett foster i slutet av vecka 22 betraktas som ett foster som kan kandidera till abort, medan samma foster två dagar senare, i vecka 23, i lagens mening är ett barn som inte får aborteras. Det är fortfarande samma barn, i samma stadie av utveckling.

Enligt mig borde abortgränsen i Sverige sänkas till vecka 12, precis som i övriga europeiska länder, inklusive Danmark och Norge. Detta för att sätta rejäl marginal till senare utvecklingsstadier, men ändå ta hänsyn till kvinnan och ge henne god marginal att fatta ett väl avvägt beslut.

Men vad gäller abortgränserna i USA så är det något jag ser med avsky och avsmak på, och jag kan inte för mitt liv förstå hur någon människa kan försvara det genom att sätta kvinnans intressen (så länge det inte gäller hennes liv), före ett mer eller mindre fullt utvecklat barns liv.

Och innan man okritiskt tar ställning emot inskränkningar i aborträtten i USA - bara för att det är Trump som vill genomföra dem - så tycker jag att man borde börja med att göra sina egna etiska överväganden i relation till hur abortlagstiftningen ser ut i nuläget.

Fredrik Thool,

Juriststudent