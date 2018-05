Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Jag är en kvinna på 42 år som började gråta framför mina barn när jag hörde vad du sa i Förebildspodden. Du fick mig att känna mig mindre värd bara för att jag är en tjockis. Du bespottade mig och alla andra som lider av samma problem och fick mig att känna mig mindre värd och som en förlorare.



När ska du,, sluta håna oss tjocka och diabetiker?

Jag är så enormt besviken och trött på dig Katrin. Återigen har du pissat på oss diabetiker och överviktiga. Denna gång var det i Förebildspodden där du var med som gäst. Jag kan förstå att du var med där, många ser upp till dig på grund av den resa du har gjort och det imperium du har byggt upp idag.

Det är därför det är så tröttsamt och sorgligt att du fullständigt pissar på oss diabetiker och överviktiga genom att säga att vi aldrig skulle få jobb på ditt företag för att vi, ja just det; är överviktiga. Du säger att du aldrig ens skulle ta in en "tjockis" på intervju eftersom, ja just det, för att hen är en tjockis.

Du tycker vi diabetiker är äckliga, att vi inte har rätt att ta sprutor offentligt, att vår diabetes är självförvållad. Du säger att den "fläskiga" kvinnans mage inte borde få en spruta mitt framför ögonen på dig för att du inte vill bli äcklad, för att du blir livrädd av sprutor.

Du slänger ur dig i podden att du minsann är duktig eftersom du är så hälsosam och således inte fått diabetes. Att vi som har diabetes är får skylla oss själva. Att vi fått diabetes på grund av att vi är så ohälsosamma.

Katrin, jag vill att du en gång för alla ska förstå en sak, jag har inte själv valt att leva med diabetes. Jag önskade att jag kunde vara utan. Att leva med diabetes är en daglig kamp, men en sån här dag, när du sagt sånt här, då är kampen svårare än någonsin.

Du är en förebild Katrin. Ta därför ditt ansvar. Låt inte dagens unga tjejer skämmas över att de har diabetes eller att de väger för mycket. Sprid inte okunskap och härled inte psykisk ohälsa. Tjejer med diabetes och övervikt lever idag med en stor dos depression och jag kan lova dig Katrin Zytomierska, dina uttalanden, dem hjälper inte, dem stjälper.

Därför, var bara tyst, sluta prata om oss som ett folkslag, sluta nedvärdera och pissa på oss. Håll dig till dig så håller vi oss till vårt.

Snälla Katrin Zytomierska, var bara tyst. Låt oss vara.

Maja,

Diabetiker