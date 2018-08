Miljöpartiet: "Klimatfrågan är en fråga som står över ideologi"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Valet den 9 september är inte ett val om ideologi. Det är ett val om huruvida dagens unga och framtida generationer ska få möjlighet att leva drägliga liv i en dräglig värld.

Enligt SIFO är klimatförändringar och oro inför klimatförändringar, en av de mest vedertagna orosmoment bland unga. Fler unga i Sverige är oroliga för klimatförändringar än krig. Det är mycket förståeligt. Detta till trots är det bara ett parti som på allvar driver resultatinriktad klimatpolitik, Miljöpartiet.

Torka och skogsbränder. Sveriges högsta punkt – Kebnekajses sydtopp – smälte bort. Den gångna sommaren har gett oss ett litet smakprov på vad komma skall. Det som kommer bli vardag för min generation.

Enligt en färsk studie, av bland annat klimatforskare Johan Rockström, publicerad i Proceedings of the National Academy of Science visar på hur världen står på randen till irreversibla klimatförändringar. Till följd av den temperaturökning orsakad av mänskliga utsläpp. Utsläpp orsakade av framför allt den rikare delen av världen. Enligt klimatforskare Kevin Anderson är drygt hälften av alla världens utsläpp orsakade av ca 10 procent av väldens befolkning.

Skogsbränderna i Sverige har varit omfattande, men små jämfört med skogsbränderna i Grekland. I Sverige har ingen ännu omkommit till följd av bränderna. Men i Grekland har uppemot 80 människor mist livet. I Kalifornien visas det bilder från den största branden i dess kända historia meddelar SVT. Lika stor som Los Angeles, USAs näst största stad sett till befolkning.

I SVT Rapport talas det om hur Sverige går från att ena veckan uppleva medelhavstemperatur till Afrikahetta. Detta är vid – enligt SMHI – en celsiusgrads höjning av medeltemperaturen i världen. På iberiska halvön kunde i lördags temperaturen 46,8 läsas på termometern i Alvega, rapporterar Louise Cassemar för Omni. Den gångna sommaren ligger som bevis. Klimatförändringarna är här. Orsakade av utsläpp, som knappast har minskat. Orsakade av skadlig politik. Stärkta av signalpolitik, desinformation och vissa politikers ovilja att lyssna på forskning.

Den 9 september kommer medborgare samlas kring valurnan för att lägga sin röst. Det är med sannolikhet den viktigaste röst de kommer lägga. För valet 2018 handlar om huruvida Sverige kommer bedriva en aktiv offensiv mot klimatförändringarna, eller om Sverige ska skära ner på klimatbudgeten. Huruvida Sverige hörsamma unga och bekämpa klimatförändringar eller om Sverige ska köpa fler JAS-plan. Seriös grön resultatpolitik eller röd symboltragik och blå signalpolitik.

Centern talar om långsiktighet men förväxlar det med långsamhet. Skjuter problemet på framtiden genom lösningsmodeller innefattande framtida teknik. Moderaterna vill skära ner miljö- och klimatbudgeten med 30 procent. Vänsterpartiets enda politiska fråga är förbud mot vinster i välfärden. Socialdemokraterna triangulerar mot Sverigedemokraterna, som för ett tag sen menade på att SMHI är en propagandainstution.

Klimatfrågan är en fråga som står över ideologi. Trots det verkar ideologisk stelhet hindra de flesta partier att tackla klimatfrågan på allvar. Miljöpartiet är idag det enda partiet som på riktigt sätter klimatfrågan högst upp på prioriteringslistan utan ideologiska kväljningar.

Den 9 september ska framtiden inte försakas till följd av ideologiska kväljningar. Den ska räddas

med evidensbaserad klimatpolitik. Klimatpolitik som gör skillnad inte bara i Sverige, men också i världen. Således, oavsett ideologi och partitillhörighet är det mest rationella att rösta på Miljöpartiet, eftersom Miljöpartiet är det enda parti med en seriös, evidensbaserad och resultatinriktad klimatpolitik. Som resulterar i att kommande generationer slipper betala notan för tidigare generationers fossilberoende.

Så när du går till valurnan den 9 september, rösta inte efter ideologi, rösta efter den fråga som är

viktigast, klimatfrågan, och på det parti som på riktigt driver den. Klimatet kan inte vänta.

Klas Sivén,

Språkrör Grön Ungdom Syd

Kommunfullmäktigekandidat i Lund (MP)