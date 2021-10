Bensinupproret 2.0: "Miljöpartiet dödar landsbygden"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Idag (torsdag) steg bensinpriset med 25 öre. Dieseln är näst dyrast i hela världen, med Hong Kong på första plats.



För ett år sedan kostade bensinen 13 kronor per liter. Då förvisso tack vare världsmarknadspriser och corona.

Nu, ett år senare och 5 kronor dyrare. För varje krona bränslet går upp, får staten in 20 öre extra per liter. Så just nu får de in nästan en krona mer i skatt på varje liter än för ett år sedan.

På en vanlig personbil med 50 liters tank innebär det 50 kronor mer i skatt per tankning. Säg att du tankar en gång i veckan då du pendlar till jobb, skjutsar barnen, hälsar på mamma. Det är alltså 200 kronor extra i månaden. Det är inte ovanligt att familjer på landsbygden behöver två bilar då det är många mil som körs i olika syften av bägge vuxna.

Då är det 400 kronor mer i månaden helt plötsligt, på ett år är det 4800 kronor. En bra slant för de allra flesta, som nu staten kammar åt sig extra.

Vad är det som egentligen ligger bakom denna vansinniga bränslepolitik som vi har?

"Man kan inte äta kakan och ha kvar den"

Begär. Storhetsvansinne. Högmod.

Det är med dessa ord jag väljer att beskriva Miljöpartiet. Återigen visar Miljöpartiet att de är fullständigt verklighetsfrånvända med sina mål.

De vill nu förbjuda försäljning av bilar med förbränningsmotor 2025 och även förbjuda bränsle till förbränningsmotorer 2030.

Alltså pratar vi om ett total skifte av allt, allt från mopeder, gräsklippare, båtar med mera.

Miljöpartiet använder sig av IPCC rapporten som stöd till detta, men de har varken läst eller förstått IPCC-rapporten. Hade de gjort det så hade de förstått vikten av fossilfri elproduktion som till exempel kärnkraft. Hade de gjort det så hade de förstått att elbilar totalt sett släpper ut mer växthusgaser än en brännbil som körs på förnybara bränslen.

Så då måste man ju tänka, hur kommer det sig att Miljöpartiet vill avveckla kärnkraften? De vill fasa ut allt förutom el i fordonsväg.

Redan där kommer första motsägelsen, man kan inte äta kakan och ha kvar den, eller hur?

"Hur många kommer att förlora sina arbeten?"

Per Bolund påstår i sin senaste intervju att elbilen är billigare i sin livscykel att köra än förbränningsbilen, betyder det då att Miljöpartiet och regeringen kan garantera att kostnaderna för att köra elbil inte kommer stiga nämnvärt mot idag?

Nästa motsägelse….för det är ju regeringen och miljöpartiet som driver upp kostnaderna för oss på “fossilbilarna”.

Mycket möjligt att det är bättre teknik på de nya elbilarna än i de gamla v70 som kör mil efter mil, men jag vet vilken som startar i alla väder och ur och skur, oavsett om det är -30 ute eller 30+.

Det är långt kvar innan tekniken är så säker som för en förbränningsbil.

I framtiden kommer det givetvis att finnas ett större utbud på begagnade elbilar, men som det ser ut nu på Blocket, finns det cirka 700 begagnade elbilar – mot 76 000 vanliga begagnade bilar (2500+mil), alltså hundra gånger fler förbränningsbilar.

Valet vilket som är den styrande majoriteten är ju solklar.

Tusentals nya gröna jobb kommer att skapas i detta säger dem, men hur många kommer att förlora sina arbeten, sina hem, sina passioner för båtar, bilar, veteraner och så vidare?

"Miljöpartiet måste bort"

Vi har möjligheter att kunna fortsätta använda dessa, även med fossilfria drivmedel. Vi har en infrastruktur för detta, även med fossilfria drivmedel.

Det är enbart ideologi och stolthet som driver Miljöpartiet.

Att högmod är en av de sju dödssynderna vet många, och att Miljöpartiet måste bort ifrån sin regeringsposition råder inga tvivel.

Ni känner till myten om Icaros, som föll från skyn för att han flög för nära solen? Miljöpartiet är Icaros, som i högmod begår en dödssynd som dödar vårt land. Stad som landsbygd.

Vi måste komma tillsammans nu med insikten, Miljöpartiet är problemet och vi kan rösta bort dem från regeringen!

Peder Blohm Bokenhielm är 45 år och pappa till fem barn. Han arbetar som industriarbetare och som han själv beskriver det, brinner för motor och bil. Han är även ordförande för gräsrotsrörelsen och Facebookgruppen Bränsleupproret/Bensinupproret 2.0.

