Prideveckan i Stockholm - det här får du inte missa

Har du bestämt dig för att fira Pride i Stockholm med start nu på fredag? I så fall har du ett riktigt roligt event att se fram emot. I år är det till och med Europride i Sverige där Stockholm tillsammans med Göteborg firar Pride tillsammans med hela Europa. Antalet besökare i år lär därför vara större än tidigare år då människor från hela Europa beräknas komma.

Under Prideveckan så kommer en mängd olika event att ske runt om i Stockholm, bland annat så hissar Arlanda flygplats ceremoniellt Prideflaggan nu på fredag. Och med det breda utbudet av event så blir det kanske svårt att hinna gå på allt, därför har vi tagit fram fem stycken event som du verkligen inte vill missa.

1 Invigningsceremoni



Finns det något bättre sätt att börja Stockholm Pride på än att vara med på invigningsceremonin? Ceremonin sker nu på måndag, det vill säga den 30 juli klockan 12:30-12:45 på Kulturhuset.

Pride firas i Stockholm från den 27 juli till den 5 augusti. Bildkälla: TT

2. Pride-bio på Rio



Från och med nu på fredag fram till onsdag nästa vecka så kan du fira Pride på biograf Rio i Stockholm. Filmerna som visas är bland annat Olydnad, Call me by your name och Dyke Hard. Biografen har även flera erbjudanden för de som väljer att fira Pride där.

3. Nakenakter - utställning på Thielska Galleriet

Thielska Galleriet bjuder in till konstutställning med konst från konstnärerna Annica Karlsson Rixon, Diana Agunbiade-Kolawole samt Anders Zorn. Håll framförallt utkik efter konsten av Karlsson Rixon som ställer ut en konstnärlig gestaltning av den nakna människokroppen.

Thielska Galleriet förklarar Karlsson Rixons gestaltning på följande vis: "Med gravallvar och lekfullhet framförs nakenakten på ett nytt och oförutsägbart sätt."

4. Human Rights Conference

När du firar Pride i Stockholm så får du inte missa att gå på Human Rights Conference. Konferens hålls i

Kulturhuset den tredje augusti från klockan 12:00 till 18:00.

5. Prideparaden

Vi har sparat det allra bästa till sist. Den fjärde augusti är det dags för den årliga Prideparaden i Stockholm. Paraden går igenom Stockholm och är en fredlig manifestation för kärlek, frihet och vikten av att få älska den man själv vill. Det här får du bara inte missa.

Karta över Prideparaden. Bildkälla: Europride 2018

Här hittar du allt som händer under veckan och vill du köpa biljetter till de olika evenemangen så kan du göra det här.

Du kanske även är intresserad av de här artiklarna:

Saga Becker: "Det finns en vardaglig transfobi"

Poddprofilen Thobias Thorwid: "Bara att hålla handen är ett statement"