Vad är Pride? Här är allt du behöver veta

Idag är det äntligen dags att börja fira Pride i Stockholm. Och i år räknar man med att festivalen blir större än tidigare år i och med att festivalen tillsammans med den i Göteborg är utnämnd till Europride-festival.

Europride är en festival som varje år sker i en ny stad någonstans i Europa som då blir "huvudfestival" för det årets Pride i Europa. Men det är inte första gången som Europride arrangeras i Stockholm utan både 1998 och 2008 var Stockholm värdstad.

Pride är otroligt viktigt och kanske är du osäker på vad Pride egentligen står för? Här är svaren du har letat efter.

Varför firar vi Pride?

Pride som är det engelska ordet för stolthet firas för precis det ändamålet. Det vill säga att alla ska vara stolta över vem de är oavsett kön, etnicitet och sexuella läggning. Och visst är det så att alla förtjänar att vara precis hur de vill?

Hur grundades Priderörelsen?

Priderörelsen grundades i New York 1969 efter det så kallade Stonewallupproret. I USA under 1960-talet var det olagligt att vara homosexuell och polisen ville tydligt visa vem det var som bestämde. Detta gjorde de genom att trakassera både homosexuella och transpersoner. På grund av dessa förföljelser sökte många homosexuella sig till New York för att finna likasinnade, vilket UR skrivit om tidigare.

Men inte ens i New York fick homosexuella och transpersoner vara ifred. När polisen på sommaren 1969 gjorde en räd mot baren Stonewall Inn i New York så möttes de, till sin förvåning, av motstånd. Protesterna fortsatte sedan i flera dagar, där och då grundades priderörelsen.

En av frontpersonerna under upproret var transkvinnan Marsha P. Johnson. Johnson var en viktig aktör i HBTQ-rörelsen i New York under de senare delarna av 1900-talet.

Förföljelser idag

Man tänker att år 2018 så ska vi ha kommit så långt att alla människor accepterar HBTQ-personer. Men så är det tyvärr inte. I Indien blev en transkvinna mördad efter att personer spridit falska rykten på WhatsApp om att hon höll på med trafficking av barn, vilket CNN rapporterat om tidigare.

En annan händelse som ingen kan ha glömt är terrordådet i Orlando, Florida 2016. Det var den 12 juni 2016 som en gärningsman, vid namn Omar Mateen, gick till attack mot HBTQ-personer på gayklubben Pulse i Orlando. Totalt dog 49 personer och 53 personer skadades i den värsta terrorattacken i USA sedan 9/11, något som Nyheter24 har skrivit om tidigare.

Vad är en Pridefestival?

Idag finns det ett 50-tal pridefestivaler runt om i Sverige. Förr var det främst större städer som arrangerade festivalerna men idag har även mindre städer sina egna. Det är viktigt att komma ihåg att vem som helst får arrangera en Pridefestival. Festivalerna i Sverige är alla unika och städerna bestämmer själva hur de vill fira Pride. Det finns alltså inga rätt eller fel, vilket RFLS har skrivit om tidigare.

Alla människor har rätt att vara precis hur de vill, därför är Pride precis lika aktuellt och viktigt idag som under Stonewallupproret 1969.

