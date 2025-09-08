Det måste du göra i din pallkrage – innan frosten kommer

Har du en pallkrage med olika odlingar i trädgården kan det vara bra att spetsa öronen. Detta borde du nämligen göra nu, om du vill ha en trevlig överraskning i vår.

Sommaren är över och sensommaren och tidiga hösten är här. Kvällarna bli kortare och det är kyligt på morgnarna. Det är är en tidsfråga innan frosten är när och bladen börjar ramla från buskar och träd.

Så skyddar du gräsmattan från frost och kyla

Den som vill hjälpa sin gräsmatta att klara frosten lite bättre bör ändra sin klipphöjd redan nu.

– På hösten, innan första frosten, är det bra att höja klipphöjden, det skyddar gräset från kyla, säger Gunilla Jönsson, växtexpert på Blomsterlandet, till Nyheter24.

Man kan även passa på att gödsla sin gräsmatta tidig höst, för att stärka sin gräsmatta.

Annons

– Passa även på att höstgödsla gräsmattan i september. Använd ett gödsel utan eller med lågt kväveinnehåll, ett så kallat höstgödsel, säger Gunilla Jönsson.

LÄS MER: Så skyddar du gräsmattan från frost och kyla

Det måste du göra i din pallkrage nu

Har man kryddväxter som timjan, citronmeliss, gräslök och oregano i sin pallkrage kan man vara lugn, dessa kommer klara sig under vintern utan extra ansträngning från dig.

Men om man har plats över i sin pallkrage så finns det en sak man kan göra redan nu, innan frosten kommit. Nämligen att plantera vårblommande lökar.

Planterar du det nu kommer du ha dina egenodlade snittblommor på vårkanten, och hur trevligt är inte det?