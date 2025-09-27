Din mat håller dubbelt så länge i kylen – om du gör det här

Tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket bär Livsmedelsverket ansvar för att arbeta mot ett minskat matsvinn i Sverige. Och den 29 september är det internationella matsvinnsdagen, vilken instiftades av FN år 2020.
Inför denna dag uppmärksammar myndigheten att svenska hushåll varje år slänger omkring 16 kilo mat, framförallt i form av frukt, grönsaker, bröd och matrester.
– Matsvinnet har minskat, men det går för långsamt både i Sverige och övriga Europa. Inom EU har man därför beslutat att införa bindande mål för att driva på arbetet mot Agenda 2030:s mål om halverat matsvinn i medlemsländerna. Uppdateringar i EUs avfallsdirektiv innehåller uttryckliga krav på medlemsstaterna att ta tag i matsvinnet. Att inte göra det kan innebära böter för Sverige, säger Karin Fritz, matsvinnsexpert på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.
Livsmedelsverket: 3 tips för att minska matsvinn
Livsmedelsverket hoppas därför att fler konsumenter engagerar sig för att minska matsvinnet. De ger bland annat dessa tre tips:
- Många livsmedel håller längre än vad bäst före-datumet visar. Använd dina sinnen och titta, lukta och smaka innan du slänger mat!
- Tänk kortsiktigt när du handlar mat för att inte köpa mer än vad du gör av med. Detta är särskilt relevant när du handlar frukt och grönsaker.
- Du som gärna tänker långsiktigt och vill storhandla – använd din frys! Ett helt gäng livsmedel, däribland bröd, ost och grädde kan frysas.
Uppmaningen: Sänk temperaturen i kylskåpet
Vidare delar myndigheten med sig av ett råd som faktiskt kan förbättra hållbarheten på din mat.
– I vår senaste konsumentundersökning svarade drygt 4 av 10 personer att de har 3-5 grader i kylskåpet. Vid 4 grader håller sig maten fräsch ungefär dubbelt så länge som vid 8 grader så om fler sänkte kylskåpstemperaturen till 4 grader skulle de få mer tid på sig att tillaga och äta upp maten vilket förmodligen skulle leda till ett minskat matsvinn, säger Karin Fritz i pressmeddelandet.
