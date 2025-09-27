Nyheter24
Annons
Livsstil /Livsmedelsverket

Din mat håller dubbelt så länge i kylen – om du gör det här

Publicerad: 27 sep. 2025, kl. 19:00
Öppet kylskåp och livsmedel på ett bord
Du kan minska ditt matsvinn på flera sätt. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT och Janerik Henriksson/TT

Svenska hushåll slänger flera kilo mat per år. Livsmedelsverket har delat flera tips för att minska matsvinnet och för att få maten att hålla längre.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämnen:

Livsmedelsverket, Mat, Kylskåp

Tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket bär Livsmedelsverket ansvar för att arbeta mot ett minskat matsvinn i Sverige. Och den 29 september är det internationella matsvinnsdagen, vilken instiftades av FN år 2020.

Inför denna dag uppmärksammar myndigheten att svenska hushåll varje år slänger omkring 16 kilo mat, framförallt i form av frukt, grönsaker, bröd och matrester. 

­– Matsvinnet har minskat, men det går för långsamt både i Sverige och övriga Europa. Inom EU har man därför beslutat att införa bindande mål för att driva på arbetet mot Agenda 2030:s mål om halverat matsvinn i medlemsländerna. Uppdateringar i EUs avfallsdirektiv innehåller uttryckliga krav på medlemsstaterna att ta tag i matsvinnet. Att inte göra det kan innebära böter för Sverige, säger Karin Fritz, matsvinnsexpert på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande

MISSA INTE: Göran, 67, sänkte sin biologiska ålder med tolv år

Foto: Tim Aro/TT

Livsmedelsverket: 3 tips för att minska matsvinn

Livsmedelsverket hoppas därför att fler konsumenter engagerar sig för att minska matsvinnet. De ger bland annat dessa tre tips:

Annons
  • Många livsmedel håller längre än vad bäst före-datumet visar. Använd dina sinnen och titta, lukta och smaka innan du slänger mat!
  • Tänk kortsiktigt när du handlar mat för att inte köpa mer än vad du gör av med. Detta är särskilt relevant när du handlar frukt och grönsaker.
  • Du som gärna tänker långsiktigt och vill storhandla – använd din frys! Ett helt gäng livsmedel, däribland bröd, ost och grädde kan frysas.

LÄS MER: Hyresgäst mystiskt försvunnen 8 år – hyran tickar ändå in

Foto: Chris Anderson/TT

Uppmaningen: Sänk temperaturen i kylskåpet

Vidare delar myndigheten med sig av ett råd som faktiskt kan förbättra hållbarheten på din mat. 

­– I vår senaste konsumentundersökning svarade drygt 4 av 10 personer att de har 3-5 grader i kylskåpet. Vid 4 grader håller sig maten fräsch ungefär dubbelt så länge som vid 8 grader så om fler sänkte kylskåpstemperaturen till 4 grader skulle de få mer tid på sig att tillaga och äta upp maten vilket förmodligen skulle leda till ett minskat matsvinn, säger Karin Fritz i pressmeddelandet.

Vilken temperatur har du i kylskåpet? Kommentera nedan!

MISSA INTE: Kronofogden: Femstegs-raketen löser dina pengaproblem

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
19:00
Livsstil

Din mat håller dubbelt så länge i kylen – om du gör det här

Igår
21:30
Livsstil

Här är Europas mest skrämmande flygplatser

Onsdag
09:32
Nyheter
/ Inrikes

Maten som håller sämst i frysen – många gör fel

Måndag
07:30
Livsstil
/ Resa

Flyger du hit? Nu slipper du betala för det här

Söndag
13:00
Nyheter
/ Inrikes

Vad drar mest el – airfryer eller ugn?

Lördag
15:00
Nyheter
/ Inrikes

Här slutar man sälja läkemedel – butikerna som berörs

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons