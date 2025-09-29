Alla vet att apelsiner är en säker källa till C-vitamin. Men det finns faktiskt en grönsak som innehåller mer C-vitaminer, vilket chockerar många.

C-vitamin är inget som vi svenskar brukar ha brist på, men det är ändå bra att se till att man får i sig sitt dagliga intag av vitaminen.

En naturlig källa till C-vitamin är genom apelsiner. Men visste du att det finns en grönsak som innehåller betydligt mer C-vitamin än apelsiner?

Grönsaken med mer C-vitamin än apelsiner

För Sveriges Radio berättar dietisten Sara Ask att röd paprika innehåller mer C-vitamin än apelsin, vilket förvånar många.

– C-vitamin och apelsin har man ju kopplat ihop hela sitt liv i princip. Men jag skulle ändå säga att det är ovanligt med brist på C-vitamin i Sverige. Man får absolut äta paprika om man gillar det. Men det finns också C-vitamin i till exempel broccoli, blomkål, potatis och vitkål och sånt. Så man måste inte ruinera sig på en massa röd paprika, säger Sara Ask till P4 Stockholm.

C-vitaminer är värmekänsligt

C-vitamin är en värmekänsligt och mängden försvinner snabbt ur mat som är varm länge eller hettas upp flera gånger. Näringsinnehållet påverkas minst om livsmedlet tillagas vid låga temperaturer och under kort tid.

Det dagliga rekommenderade intaget för vuxna kvinnor är 95 miligram och 110 miligram för män, skriver Livsmedelsverket.