Livsstil /Trädgård

Så ofta måste du vattna din ljung i höst

Publicerad: 15 okt. 2025, kl. 06:33
Bilder på ljung.
Så ofta ska du vattna din ljung i höst. Foto: Bezav Mahmod/SvD/TT

Ljung är en perfekt växt för höst och vinterträdgården. Men hur ofta ska man egentligen vattna sin ljung i höst? Det får du reda på här.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Trädgård, Växter, Blommor

Ljung är en vacker växt som finns i både vitt och lila och rosa. Många har växten i sin trägård eller på balkongen under hösten och vintern på grund av att den är så tålig och färgstark. Ljung klarar nämligen av minusgrader bättre än många prydnadsväxter.

Men ljungen behöver precis som alla andra växter behöver vatten. Men det kan vara knepigt att veta hur mycket, när det inte är soligt och torrt ute som på sommaren.

Så ofta ska du vattna din ljung i höst 

Ljungen mår bäst av att ha jämn lättfuktig jord, men inte blöt. Men hur mycket vatten den vill ha kan även bero på var den är planterad och om den står i kruka eller är planterad i marken.

Ljung i kruka kan räcka att vattna en till två gånger i veckan, när det är torrt ute. Men ännu mer sällan och det är fuktigt och svalt ute som det gärna är på hösten.

Har man planterat en ljung direkt i marken behöver den regelbunden vattning under första året. Sedan kommer den klara sig på regnvatten i normal jord, enligt Royal Horticultural Society, RHS, som är en trädgårdsorganisation i Storbritannien som hjälper människor med odlingstips.

Foto: Jessica Gow/TT

Då ska du sluta vattna din ljung

Det finns flera sorters ljung, Erica är en ettårig sort som inte tål frost medan Calluna och Garden Girls är mer robusta sorter och klarar en vinter. Oavsett ljungsort så tål ljungen inte att torka ut, enligt Blomsterlandet.

Har man sin ljung i en kruka under tak eller på en balkong där den inte kan få regn på sig kan man behöva vattna lite oftare. Man kan vattna sin ljung så länge det är plusgrader ute, men så fort marken fryser dynet runt får man sluta vattna, skriver Granngården.

