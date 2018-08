Socialdemokraterna blev utsatta för cyberattacker

Under veckan så har Socialdemokraternas hemsida blivit utsatt för två riktade överbelastningsattacker, rapporterar DN. Överbelastningsattackerna, eller DDoS-attacker som de kallas, ägde rum under onsdagen och torsdagen och lyckades slå ut Socialdemokraternas hemsida under flertalet timmar.

Socialdemokraternas partiledare och statsminister Stefan Löfven. Bild: Jonas Ekströmer TT

Attackerna kom från flera olika länder

Attackerna ses som väldigt allvarliga och ska ha kommit från flera olika länder, däribland: Ryssland, Nordkorea, Japan, Spanien och Sydafrika.



– Det är jätteallvarligt, säger Mattias Gökinan, ansvarig för Socialdemokraternas IT-säkerhet, till DN.

Trots informationen så vet partiet ännu inte exakt vem som ligger bakom attackerna och varför.

– Vi har bett vår it-driftleverantör att skicka oss vilka de tror ligger bakom. De har tagit fram en lista på de fem toppursprungen med fem länder. Enligt vår driftsleverantör är det Ryssland, Nordkorea, Japan, Spanien och Sydafrika, säger Mattias Gökinan till DN.

Skedde efter ett pressmeddelande om valkampanjen



Den första attacken, som skedde under onsdagen, ägde rum efter att Socialdemokraterna hade gått ut med ett pressmeddelande om sin nya valkampanj. Konsekvensen av attacken gjorde så att det var omöjligt att ta sig in på deras hemsida under fem timmar.

– I onsdags klockan 18:55 startade en så kallad DDoS-attack mot Socialdemokraternas centrala hemsida. En DDoS-attack är egentligen till för att stresstesta nätverk och hemsidor men kan också användas för att överbelasta och slå ut hemsidor, säger Mattias Gökinan till DN.



Ska polisanmäla attacken



Socialdemokraterna ser väldigt allvarligt på detta och ska nu polisanmäla händelsen. Förutom det så har de även kontaktat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att få råd och stöd.

Vad är egentligen en ddos-attack?



DDoS står för distributed-denial-of-service och är ett större angrepp som kan vara riktat mot antingen en webbplats, nätverk, datorsystem eller en webtjänst. På svenska så brukar vi referera till attackerna som överbelastningsattacker.

Det är inget nytt fenomen utan DDoS-attacker har funnits i över 20 år och de blir, tyvärr, allt mer och mer vanligt förekommande.

2013 så deltog en man i en DDoS-attack i en minut. Trots det korta deltagandet fick han då böta över 1 miljon kronor. Läs mer om det här.