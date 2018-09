Anders Ygeman – här är allt du behöver veta

Socialdemokraternas Anders Ingvar Ygeman är föddes i Stockholm 17 juni år 1970. Ygeman var Sveriges inrikesminister från den 3 oktober till den 27 juli 2017. Men vad vet vi mer?

Familjefar i Stockholm

Ygeman är uppvuxen i Hagsätra och nu bosatt i Årsta, Stockholm, med sina två barn som han tillsammans med sin fru Elisabeth Brandt-Ygeman. Och som man kanske anat av det ovanliga efternamnet så är det faktiskt så att den pensionerade journalisten/chefsredaktören och författaren Ingvar Ygeman är Anders pappa.

Läshuvud

Efter universitetstiden köpte Anders Ygeman boken "Learn to read better and faster". Boken innehöll ett test i början för att man skulle kunna avgöra vilken nivå man låg på. När Ygeman gjorde testet visade det sig att han redan låg på högsta nivån i boken.

– Då slängde jag boken och ägnade inte den en tanke mer, säger han till Expressen.

Han förklarar att han inte läser på något konstigt sätt, typ diagonalt eller så. Utan hans hemlighet är att läsa i olika hastigheter och att snabbt kunna välja vad som är viktigt i en text, men också faktiskt skippa det som inte känns mindre viktigt.

– Om jag har någon metod, så är det väl det, avslutar han.

Gillar naturen

Ygeman tycker om att vara ute i skog och mark och äger även ett stormkök. Men något som inte tilltalade honom var lumpen.

– Jag ryckte in, men ryckte snabbt ut, säger Ygeman till Expressen.

Han fortsätter:



– Jag var väldigt ambivalent inför att göra värnplikten överhuvudtaget och inför att vara en del av en väpnad konflikt.



Han låg inne i fem dagar, men efter permissionen på helgen bad han om vapenfri tjänst. Men Ygeman gick ingen vapenfri utbildningen. Det fanns nämligen ingen plats för honom, skriver Expressen.

Matschema

Istället för att fundera varje på vad man ska äta till middag har familjen Ygeman ett speciellt matschema hemma. Matsedeln är fyra veckors rullande och i beställningslistan finns även tandkräm, toalettpapper och andra hushållsartiklar. Men hur sjutton kommer de fram till vilka rätter som ska vara med i schemat?

– Ungefär en gång i halvåret tar vi ett snack i familjen om vilka rätter som ska ut och in på listan.

För att toka till det så har de en gång i veckan en joker. Jokern är alltså en frysrätt som kan ersätta någon annan måltid.

– Till fredag-lördag handlar vi en gång i veckan, rolig mat, säger han till Expressen.



Det är då familjen passar på att prova nya maträtter för att se om något kanske ska in eller ut från fyra veckors-matsedeln.

Har en drömmiddag

Ygeman har en drömmiddag utan dess like. Gästerna som skulle vara med är: Journalisten Susanne Ljung, före detta statsministern Olof Palme, artisten Joakim Thåström och den afroamerikanska medborgarkämpen Rosa Parks. Han skulle vilja bjuda dem till landet där kan vill servera grillat lamm, rödvin och bubbelvatten, skriver Expressen.

Är du nyfiken på någon annan politiker? Kanske Jan Björklund? Här kan du läsa mer om just honom.