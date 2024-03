Kan man ha roligare i en bil? Vi kör på is med Mercedes

Det finns en rad olika paket att tillgå men vi fick testa instegsprogrammet – kallat Performance – som är öppet för alla, oavsett erfarenhet.

En uppvisning i vinterskrud

Filosofin bakom AMG Experience – oavsett vilket av deras tiotal olika typer av program som det gäller – är att visa upp för nya och befintliga kunder vad märkets bilar klarar av i diverse miljöer.

I fallet AMG Experience on Ice är det körning på en frusen sjö för hela slanten där plogade banor utgör övningsområdet. Det ”värsta” som kan hända är således att man kör in i en snövall.

På agendan stod körning med Mercedes-AMG A 45 S, nya Mercedes-AMG C 63 S E-Performance, och den gamla godingen Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door.

Vi provkör nya elbilen BMW iX2

Kläder efter väder. (Foto: Mercedes)

Lystring

Instruktörerna är alla racingförare som har fått i uppgift att guida deltagarna genom en rad övningar på ett säkert sätt. Övningarna varierar i svårighetsgrad men tillåter alla – oavsett erfarenhet – att testa sina gränser.

Ankomstdagens agenda består av transport till hotellet i Arjeplog följt av en säkerhetsgenomgång på Mercedes anläggning vid sjön Galtisjaur.

Instruktörerna betonar vikten av säkerhet gång på gång och förklarar att man kan tvingas avbryta sitt deltagande ifall man inte gör som man blir tillsagd.

De förklarar även att snövallarna är rätt hårda och ifall man skadar en bil så kan man tvingas betala för kalaset också. Med det sagt tillåter varje övning att man kan köra på bilens gräns, förutsatt att man själv klarar av det.

Samtliga bilar är dessutom försedda med rejäla isdubbar.

Här är Jon Olssons sjuka bilsamling - värd tiotals miljoner

Marcus (i rött) fick närvara på ett evenemang med massa kunder. (Foto: Mercedes)

Kyla i drivor

Sjön som Mercedes-AMG abonnerar är uppdelad i 13 banor som är döpt efter olika kända racingbanor i världen – däribland Laguna Seca, Estoril, Nürburgring, Mexico City, och så vidare.

Jag inledde min körning i Mercedes-AMG C 63 på en bana bestående av en slalom följt av en rad breda kurvor för att få möjlighet för varje förare att värma upp ordentligt. Det gav även instruktörerna möjlighet att bedöma allas kompetens.

Man är i regel två och två i bilarna – även om man kan köra själv mot ett tillägg – och det är upp till varje par att turas om.

Gustaf testar Chevrolet Corvette cabriolet i Kalifornien

Körningen inleddes bakom ratten på Mercedes-AMG C 63. (Foto: Mercedes)

Elektrifiering på menyn

Nya AMG C 63 har gått från att husera en V8 under huven till en fyrcylindrig pjäs med elmotor. Laddhybriden har således världens mest kraftfulla produktionstillverkade fyrcylindriga motor – med hela 476 hästkrafter – men får även hjälp av en elmotor vilket resulterar i totalt 680 hästkrafter och 1 020 newtonmeter.

Drivningen sker på alla fyra hjul – och eldriften är till för prestandans skull, inte för att göra C 63 till en miljöbil. Med det sagt innebär kombinationen att bilar av den typen får fortsätta att existera.

I Race-läget laddas det lilla batteriet upp i rasande fart, varför man hela tiden har tillgång till all kraft. Varje varv på banan ackompanjeras av instruktioner som strömmar in i bilen via en walkietalkie. För att få ut det mesta av bilarna uppmanas man till att ställa av samtliga hjälpsystem.

Elektrifieringen innebär blixtsnabb respons, såvida drivlinan är uppe i temperatur. I sakta mak när växellådan är kall kan den bli stundtals ryckig. Att sladda är C 63 oerhört tillmötesgående och det går snabbt att lära sig hur man ska handskas med bilen för att verkligen dansa fram genom kurvorna.

Nya Mercedes eSprinter provkörd - världens bästa el-skåpbil?

C 63 är skoj att sladda. (Foto: Mercedes)

Konsten att mosa en pedal

Jag fick möjlighet att köra på slalombanan i närmare en timme vilket var enormt bra för ens kompetens bakom ratten. Därefter var det dags för ett bilbyte – näst ut var det den lilla prestandahalvkombin A 45 S.

Vi skulle få möjlighet att testa bilen på en bred, upplogad bana med en rad hårnålskurvor. Allt i syfte att få leka rallyförare och dra nytta av bilens fyrhjulsdriftsystem.

Oavsett tidigare erfarenhet finns det ingenting i programmet som begränsar ens möjlighet att köra bilen på förarens gränser. Övningar är till för att alla ska kunna dra nytta av dem, ett kvitto på ett genomtänkt program.

A 45 är enormt tillmötesgående tack vare fyrhjulsdriften, isdubbarna, och den blixtsnabba växellådan. Samtliga bidrar till att man känner sig lite som en rallyförare när man gasar på över isen.

Vive la France! Nya Renault 5 får baguettehållare

AMG A 45 har en otroligt lekfull sida. (Foto: Mercedes)

Full gas hela dagen

Nästa dag bjöd på fyra delmoment som alla var strax under en och en halv timme långa, fördelade över för- och eftermiddagen. Övningarna gick i stort sett ut på att sladda på olika banor, men med varierande svårighetsgrad.

På en av de mer tekniska banorna gavs jag möjlighet att trycka på i Mercedes-AMG GT 63 som tillhör den gamla skolans AMG-bilar. Den enorma V8-motorn bidrar till en rejäl tyngd, samtidigt som man finner en robust känsla i alla reglage.

Den långa hjulbasen gör den rätt tacksam att sladda, men om man kommer in för snabbt i en kurva är det svårt att rädda upp situationen.

Ljudbilden är riktigt trevlig och i termer av känsla är det svårslaget med V8-motorn. Med det sagt erbjuds AMG GT 63 som laddhybrid och V8, i form av AMG GT 63 S E Performance, som onekligen kombinerar det bästa av två världar.

Vi provkör nya Mini JCW Countryman i Portugal

AMG GT 63 är som en slägga på isen. (Foto: Mercedes)

När du vill utvecklas bakom ratten

AMG Experience on Ice fokuserar mer på dynamisk körning än exempelvis många andra liknande program som konkurrenterna erbjuder.

Fokus hos AMG handlar om att testa bilarna på gränsen, medan andra aktörer oftast lägger krut på att erbjuda mer säkerhetsorienterad körning.

I termer av mängden körning är nivån extrem och vissa av deltagarna tyckte nästan att det blev för mycket. Det tyckte inte jag och oavsett nivå får man ut något av körningen.

Att lära sig hur en bil ter sig på gränsen är enormt utvecklande för ens körförmåga och AMG Experience on Ice ger utrymme för alla – oavsett skicklighet – att få ut något av upplevelsen.