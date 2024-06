Maj årets dödligaste månad – så många omkom i trafiken

Logiskt sett kan man tycka att trafiken borde vara farligast på vintern, då regn, snö och mörker försvårar förhållandena.

Hittills i år är så emellertid inte fallet, visar preliminär statistik från Transportstyrelsen. I stället är det under maj månad som flest omkom i trafiken.

29 personer omkomna under maj

Under maj i år omkom 29 personer i trafiken i Sverige och ytterligare 1 292 personer skadades, varav 172 var allvarligt skadade.

Detta är den högsta dödssiffran i maj månad under de senaste fem åren.

Förra året omkom 27 personer under maj månad, och året innan dog 21 personer i trafiken under samma månad. Under pandemiåren var trafikdödligheten under maj månad betydligt lägre. 12 personer omkom under 2021, och 18 under 2020.

Singelolyckor och mötesolyckor vanligast

Av de som omkom i trafiken i maj satt ungefär hälften, närmare bestämt 15 personer, i en personbil. Av de omkomna var 20 män och 9 kvinnor.

Elva av de omkomna var så kallade oskyddade trafikanter, det vill säga exempelvis fotgängare, cyklister, motorcyklister eller mopedister.

Tre av de omkomna var under 20 år gamla, medan elva av de omkomna var över 65 år gamla. De vanligaste olyckstyperna vid dödsfall är mötesolyckor och singelolyckor.

Fler dör på sommaren

Tvärtom vad man kan tro är det enligt Transportstyrelsen faktiskt fler som dör i trafiken på sommaren än på vintern, vilket understryks av siffrorna för maj månad.

– Vi ser en liknande utveckling som den som var förra året, då antalet omkomna i trafiken också sköt i höjden i samband med det fina vädret under maj och juni, säger Transportstyrelsens statistiker Staffan Berge.

Att fler omkommer i trafiken på sommaren menar man delvis beror på att det under denna period finns mer oskyddade trafikanter och motorcyklister ute i trafiken.

Under årets fyra första år var dock antalet omkomna i trafiken rekordlåg, med 44 dödsfall. Räknar man in maj landar siffran på 73 omkomna personer.

