Stor prisförändring på bensin och diesel

Ett högre pris på drivmedel kan ge utslag i plånboken. Så mycket mer kostar det om du kör 1 000 mil per år med de nya priserna. Besparingarna är uträknade med en genomsnittlig förbrukning på 0,75 liter per mil för bensin och 0,5 liter per mil för diesel.

Bensin (30 öre höjning) Så mycket dyrare blir det: 225 kronor

Diesel (30 öre höjning) Så mycket dyrare blir det: 150 kronor