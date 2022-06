Stjärnans kommentar till Alexander Zobel efter uppbrottet från Paow

Dokusåpadrottningen Paulina "Paow" Danielsson, 28, och den danska jetset-prinsen Alexander Zobel, 30, bestämde sig nyligen för att gå skilda vägar.

Deras kärlekssaga inleddes förra våren, och under sin tid ihop hann de resa, shoppa och mysa ordentligt. Paow bodde även i Zobels hemland Danmark en tid, men hon blev inte långvarig där.

Anledningen till det är att Paow tycker att Danmark är trashigt och "PK".

Det faktum att Paow pratat illa om Danmark gjorde att hon inte blev medbjuden till Cannes dit Zobel skulle åka på en väns bröllop.

I en intervju med Nyheter24 berättade Paow att Zobel inte hörde av sig till henne på fyra dagar. Sedan ringde han från Cannes och gjorde slut.

– Jag tror att han har träffat någon annan. Men jag blev inte så sårad, men lite ledsen. Det känns ganska skönt, It is what it is, sa Paow till Nyheter24.

Efter uppbrottet har Paow flyttat hem till sin mamma i Tyresö. Hon har kopplats ihop med SD-toppen Tobias Andersson – något du kan läsa mer om här.

Paow och Alexander Zobel har nu gjort slut. Bildkälla: Instagram/kattpaow

Aqua-stjärnan Lene Nyströms kommentar till Alexander Zobel

Alexander Zobel stannade i sin tur kvar ett tag i soliga Cannes på den franska solkusten innan det var dags för hemresa till Köpenhamn.

På Instagram har Zobel lite över 12 000 följare, och under gårdagen la han ut en bild där han poserar vid ett hus i Cannes.

En av de som har kommenterat med ett illrött hjärta på Alexander Zobels bild är den norska världsstjärnan Lene Nyström, 48.

Aqua-stjärnan Lene Nyström. Bildkälla: Stella Pictures.

För oss svenskar är hon kanske mest känd som sångerska i Aqua som levererade dunderhits som "Barbie girl" och "Doctor Jones" i slutet av 1990-talet.

Aqua i Rotterdam 1997. Bildkälla: Stella Pictures.

Zobel, som även följer Lene och vice versa, har även tryckt på gilla-knappen på Lenes fina kommentar..