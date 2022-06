Relationen mellan Paulina "Paow" Danielsson, 28, och den danske jetset-killen Alexander Zobel, 30, är slut. I en intervju med Nyheter24 bekräftade Paow nyligen att paret har gått skilda världar.

Paow och Zobel bodde under en tid i Köpenhamn, men Paow fastnade aldrig för staden. Istället kallade hon Danmark för "trashigt" och "PK". Det faktum att Paow talat illa om Danmark gjorde att hon inte blev medbjuden till Cannes dit Zobel reste med vänner för att gå på bröllop och festa.

Kort efter det stod det alltså klart att Alexander Zobel hade dumpat Paow.

Hon berättade för Nyheter24 att han inte hade hört av sig på fyra dagar, och sedan gjorde han helt enkelt slut.

Paow misstänker att han Zobel hen ny tjej i sitt liv, men hur det ser ut med den saken vet vi ännu inte.

– Han åkte ju på det här bröllopet där jag inte var medbjuden efter vad jag skrivit om Danmark. Och han ringde inte på fyra dagar. Sen gjorde han slut. Jag tror att han har träffat någon annan. Men jag blev inte så sårad, men lite ledsen. Det känns ganska skönt, It is what it is, sa Paow till Nyheter24.

Paow och Alexander Zobel har nu gjort slut. Bildkälla: Instagram/kattpaow

Paow syns på bilder med SD-Tobbe

På sociala medier sprids nu bilder på Paow tillsammans med politikern Tobias "SD-Tobbe" Andersson, 26. På en bild håller Tobias om Paow, och på en annan bild syns de tillsammans på Siljansnäs hotell i Leksand.

Tobias Andersson och Paulina Paow Danielsson. Bildkälla: Paulina Paow Danielsson

Paulina och Tobias Andersson har känt varandra i många år. Sommaren 2018 så syntes de bland annat träna tillsammans och romansryktena tog genast fart.

Men i en intervju med Nyheter24 då så berättade Tobias Andersson att de inte var ett par.

– Nej vi är inte tillsammans. Vi delar i viss utsträckning samma värderingar och politiska åsikter, det är många i hennes sfär som inte delar samma värderingar, så det kan vara skönt för henne att ventilera lite och få en djupare förståelse för vår politik, sa han då.

Så hur ser profilernas relation ut idag då?

I ett meddelande till Nyheter24 berättar Paow att de ses.

"Jo, vi är vänner och ses ibland", följt av en hjärtemoji.